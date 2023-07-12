會晤巴拉圭準總統潘尼亞 賴清德感謝以行動支持台灣

副總統賴清德今天上午會晤巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios），他表示，中華民國台灣和巴拉圭共享民主、自由、人權等普世價值，也在印太地區扮演著和平穩定的關鍵角色，並感謝潘尼亞以行動支持台灣。

賴清德首先對潘尼亞訪台表達熱烈歡迎，並恭喜潘尼亞高票當選。他表示，「國家共和聯盟」在參、眾議院均得到壓倒性勝利，衷心祝福未來巴拉圭在潘尼亞的領導之下，國政順利、國運昌隆，迎接巴拉圭人民偉大時代的來臨。

賴清德表示，潘尼亞此次率團訪台，深具意義。首先是以未來巴拉圭領導人的身分訪問台灣，在潘尼亞競選期間，台巴兩國關係以及台海情勢，一直都是國際矚目焦點，潘尼亞在競選期間多次重申對中華民國台灣的支持，當選後也會持續穩固台巴兩國邦誼，今天就是以行動表達對台灣的支持，也向國際社會傳達兩國堅定的邦誼。

賴清德提到，今天也是台巴兩國建交66周年的日子，66年來，兩國之間有很多合作、情誼，兩國人民之間的交流也有很多動人的故事，代表未來台巴兩國的感情一定是愈來愈好，邁向更美好的未來。

在加強台巴雙邊經貿關係方面，賴清德表示，台灣已經是巴拉圭牛肉出口第二大市場、豬肉出口第一大市場，未來也將持續採購巴拉圭的農產品，並協助巴拉圭產品行銷到其他國家。另外，台灣在去年7月及9月組團到巴拉圭進行商業投資考察，台灣企業未來可望在電動車、綠能、紡織等各領域，跟巴拉圭共同合作，促進兩國經貿關係。

賴清德強調，中華民國台灣和巴拉圭共享民主、自由、人權等普世價值，中華民國台灣在印太地區也扮演著和平穩定的關鍵角色。未來，希望能繼續得到巴拉圭的支持，無論是在國際組織的參與，或是在印太的和平穩定，都希望能與巴拉圭共同努力，創造兩國更好的美景，也為國際社會做出貢獻。

潘尼亞表示，很高興來到台灣，在巴國總統大選競選期間，對於台巴雙邊關係在政治或國際地緣關係上的討論，一直有非常多不同的聲音，無論在國內生產部門、民間企業、政壇、媒體、國際觀選團等，都將注意力及關注焦點放在台巴雙邊關係。

潘尼亞強調，他全力支持對台灣的關係，不僅基於理論與科學的基礎，更重要的是兩國長達66年以來的深厚友誼。他從來不曾隱瞞對台灣深層的景仰，以及希望能繼續維持並深化台巴雙邊關係的立場。這樣的決定，絕對不是基於任何外國政權或政府的干預，也不是建立在經濟貿易的利益之上，是他本人堅信過去雙邊互動的歷史，巴拉圭與台灣雙邊的邦交關係，是對巴拉圭未來發展極具利益，而且是最好的選擇。

潘尼亞說，此行是要表達堅定立場，無論在國內或國際間，他都會堅定支持彼此的雙邊關係。兩國的雙邊關係對於政治、經濟或在文化交流上都具有極大益處。

潘尼亞提到，此行訪團包含巴國總統府秘書長、外交部長、財政部長、工商部長等候任內閣成員，堅信巴拉圭會成為南美洲的經濟奇蹟，巴拉圭不但有廣大的土地面積、乾淨且充裕的水力發電能源，更重要的是巴拉圭所處位置，牽動南美洲5個國家的經濟；巴拉圭也將成為最具商業投資機會的國家，在食品加工業、發展綠色經濟及提升國家各方面競爭力，都深具潛力；且南美地區是具有將近4億人口的廣大市場。

潘尼亞說，他要向台灣過去對於巴拉圭農業、各項生產、教育及市場開拓給予的協助，表達最深感謝。也希望此行可以展現巴拉圭未來無限的可能，並學習台灣克服困難、不斷自我超越的精神，以及面對鄰近國家環繞的艱困挑戰，如何持續發展成一個進步的國家。他同時也希望向台商展現巴拉圭無限商機及投資的可能性，巴拉圭政府會提供與投資相關的優勢條件及環境。