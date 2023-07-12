巴拉圭準總統見蔡英文 潘尼亞：執政5年一定站台灣這邊

蔡英文總統今天在總統府接見巴拉圭總統當選人潘尼亞，她表示，潘尼亞當選後首次訪問亞洲就是來到台灣，顯示兩國友好邦誼，感謝潘尼亞的支持與重視。潘尼亞則說，未來他執政五年一定會站在台灣、中華民國這一邊，他也立下志願，希望未來兩國關係是無法想像的緊密。

蔡總統說，首先代表中華民國政府及人民，歡迎潘尼亞率團來訪，今年五月巴拉圭大選結束後，她曾與潘尼亞進行電話會談，很高興今天能見面交流。她在2016年上任後第一次國是訪問就是到巴拉圭，潘尼亞當選後首次訪問亞洲也是來到台灣，顯示兩國友好邦誼，感謝潘尼亞的支持與重視。

蔡總統說，尤其今天是兩國建交66周年日子，能跟巴拉圭未來的總統在台灣慶祝，別具意義，過去她訪問巴拉圭時，潘尼亞是內閣成員，相信對於兩國合作交流非常熟悉了解，這些年來台灣和巴拉圭不論在醫療、婦女賦權或企業發展等各種領域都不斷深化夥伴關係。特別是在教育領域，透過台灣獎學金及台灣巴拉圭科技大學等計畫，目前有超過300名受獎生在台灣求學，這個月第一屆台巴科大的學生即將畢業，這些學子學成歸國後，都會成為兩國關係最佳橋樑。

蔡總統說，過去這幾年台灣及巴拉圭相互扶持，共度疫情挑戰，面對威權主義擴張，也期待一起站在民主自由陣線，為全球穩定發展作出貢獻。

潘尼亞表示，1999年是他第一次來台灣，還是年輕學生，到台灣學習如何輔導中小企業發展，24年之後，以總統當選人身分來台灣，對台灣的景仰不僅沒有減少，反而更深。其實觀看台灣的歷史時，看到跟巴拉圭一樣的過往，非常多挑戰及困難需要克服，更多的是自我超越的經驗，台灣跟巴拉圭的未來都是充滿機會，有機會成為一個偉大國家。

潘尼亞說，今天是台巴建交66周年，他認為要更加努力讓雙邊關係更加緊密，巴拉圭跟台灣一樣，同樣有複雜及難處理的鄰近國家國際事務。巴拉圭過去跟阿根廷、巴西、烏拉圭的戰爭，導致150多年停滯，喪失60％土地面積及90%男性人口，巴拉圭希望朝沒有貧窮並在國際有更多貢獻的道路發展，在建立未來時，絕對不能忘記艱困時給予協助的國家。

潘尼亞說，回顧過去，台灣一直都在。21歲的時候，他在政府金融部門工作，當國家沒有辦法提供融資給人民，台灣的援助一直都在，當巴拉圭第一次發行國債，中華民國台灣是唯一購買巴拉圭國債的國家，而巴拉圭是信譽非常好的國家，他在財政部長任內，2016年將最後的國債贖回，如今巴拉圭的信貸評比在拉丁美洲國家最好，非常適合投資。

潘尼亞說，蔡總統任期到明年五月，蔡的兩個任期對巴拉圭有非常多協助，他代表巴拉圭人民致上最深的感謝。同時再次重申，他未來執政五年，一定盡全力讓台灣企業了解到，赴巴拉圭投資絕對不是外交目的，會是互惠互利的雙贏局面。蔡總統上任後，第一次國是出訪到巴拉圭，卸任後第一次出訪也可以到「妳的國家巴拉圭」。