時力批租屋補貼政策買票 民進黨居住正義淪國王的新衣

時代力量發言人余佳蒨今天說，政府推出租金補貼的政策是美意，但是無法真正解決租屋黑市，政府為了選票推出這種治標不治本的政策，民進黨的居住正義淪為國王的新衣，只有綠色看得見，可憐黨內無人敢說真話。

時代力量今天發布新聞稿指出，內政部推出300億元租金補貼的政策買票，申請期限一延再延，終於來到31萬戶申請，達標率僅有6成；相較之下，房貸補貼首日就有10萬人申請，有如天壤之別。

余佳蒨表示，根本的原因就在於租屋黑市，房東禁止申請的案例比比皆是，「內政部別再把頭埋進沙子，繼續當鴕鳥」。

余佳蒨強調，時代力量過去多次提醒，租金補貼政策雖然是美意，但是不能真正解決租屋黑市，只會變成房東漲租的另一種手段，然而蔡政府一意孤行，堅稱「租金補貼不用房東同意」、「禁申請租補可罰30萬」等不食人間煙火的說詞，為了選票硬是推出這種治標不治本的政策。

余佳蒨指出，申請租補被拒絕的案例層出不窮，網路搜尋就能看到「房東凌晨打來罵 妹子嚇壞：直接被趕走」、「申請租金補貼被房東暗示搬走」、「房東秒拒：去租別間房」，面對這些血淋淋的現實，蔡政府不僅選擇當鴕鳥，甚至還沾沾自喜，繼續端出虛幻的居住牛肉。

余佳蒨表示，行政院副院長鄭文燦聲稱，租金補貼300億要常態化，堂堂一個執政黨搞得像在野黨，不思改革租屋黑市，只會一味丟錢加劇租屋劣勢，還有民進黨總統參選人賴清德加碼，喊出社宅加租補要達百萬戶。

余佳蒨批評，蔡總統12萬戶直接興建的社宅，8年來僅做到6成5有譜，有這樣的前車之鑑，賴清德竟然還敢高喊社宅25萬戶，「民進黨的居住正義淪為國王的新衣，只有綠色看得見，可憐黨內也無人敢說真話。」