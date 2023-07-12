黃國昌上凱道訴求司法改革 曹興誠：譁眾取寵負面力量

時代力量前立委黃國昌、網紅陳之漢發起716上凱道活動，訴求司法改革與落實居住正義。聯電創辦人曹興誠今天說，司法改革不是籠統的口號，應該要提出改革的意見跟看法，否則都只是譁眾取寵，徒增人民對政府的反感與不信任感，這是負面的力量。

台灣公民人權聯盟上午在立法院舉行「救治司法癱瘓的二支箭；檢警專業分工、落實刑事妥速審判法」記者會。針對黃國昌發動716遊行，訴求司改，曹興誠會後受訪時表示，司法改革不是很籠統的口號，否則都只是達到譁眾取寵的目的，沒有真正的幫助。

曹興誠指出，公平正義都牽涉到司法，對於司法有什麼問題、未來要如何改進，應該要提出改革的意見跟看法，而不要只是謾罵或批評，這是不負責任的行為，否則都是徒增民眾對於政府形象的反感與不信任。

曹興誠還說，這些都是負面的力量，對於國家沒有幫助，「我認為跑去談公平正義這些，沒有提任何具體辦法，其實都是不恰當的」。

時代力量立委邱顯智表示，發起集會遊行是人民的權利，自己當天也會到場，因為台灣的司法改革進度緩慢，這幾年在立法院幾乎沒有進展，人民當然非常不滿，因此他希望透過記者會、集會遊行或者各式各樣的倡議，喚醒政府正視司法改革的問題。

邱顯智直言，台灣的司法改革進度緩慢，法務部跟司法院的官僚，當然要負非常大的責任，透過民間團體的倡議，希望大家正視問題，高速公路變成停車場，它就不是高速公路，而司法體制已經癱瘓，根本就沒有發揮功能，這是人民的無奈，而且非常沈痛。