電子簽章法逾20年未修 立委吳欣盈籲「保證等級」分級

數位發展部六月底公告電子簽章法修正草案，民眾黨立委吳欣盈今舉行座談會，邀朝野立委及產官學界代表與會討論。

吳欣盈表示，台灣現有的電子簽章法已經超過20年沒有修正，不僅無法跟上社會腳步及需求，也阻礙電子化和數位化的發展，僅管數發部終於公告電子簽章法的修正草案，但仍有不足。

吳欣盈舉例，數發部修正草案中沒有把電子簽章，按照風險與重要性高低，進行保證等級的分級，容易導致各界在適用不同電子簽章技術方案時，產生適用與適法性的疑慮，恐產生不少糾紛。

吳欣盈表示，她上個會期已提出個人資料保護法、資通安全管理法的修正草案，希望參考歐盟GDPR規範，加強個資與資安的保護，並在此基礎上發展數位醫療以及電子簽章，提升行政效能、減少資源浪費，台灣在接軌國際的同時，也須加快社會進步的腳步。

民眾黨立委張其祿表示，台灣電子簽章法2002年實施至今，21年未修，但整個資通訊產業、網路、媒體環境都有巨大的變革，數發部已成立，電子簽章法規制度確實有進行檢討及修法的必要。

張其祿說，台灣號稱ICT資通訊產業大國，對電子簽章檢討、改進及修正等推動卻停滯不前、步伐緩慢，電子簽章法應訂出明確保證等級分級，才能談如何有效接軌國際。

張其祿認為，電子簽章法中的「保證等級分級」在這次修法應該要有進展，可參考國外制度，例如歐盟elDAS法案中明文定義保證等級分級，對應不同場景面臨風險需求分 BES（基本）、AES（進階）、與 QES（完整）三個不同等級；美國則分為低、中、高不同等級。

民眾黨立委邱臣遠指出，2021年全球電子簽名市場約值15.27億美元，預估到2030年會成長至127.21億美元，可見全球產業界及各領域對於電子簽名對於電子簽章的熱切需求。但如何制定更符合產業發展需求的電子簽章法法律、為衍生的個資保護及資安問題建構更加完善的保障規定等議題，都有待產、官、學界更加完善的探討及研議。

民進黨立委陳靜敏坦言，台灣推動數位醫療進度非常緩慢，完整的遠距醫療包含診療行為、線上開立處方箋，以及調劑與送藥三階段，都與電子簽章機制的完善密不可分，若能透過數位簽章法規的調整，讓數位整療能執行更多醫療行為，對許多民眾而言，尤其有長照需求的家庭將帶來很的幫助。

數位發展部數位產業署署長呂政華指出，本次電子簽章法修法重點擬在解消過往本法實務適用疑義，以增進電子文件與電子簽章的普及運用，塑造更有利多元電子簽章發展的法制環境，並促進電子簽章的國際對接，暢通國內、外企業交流往來。

社團法人台灣病歷資訊管理學會理事長莊秋華表示，現在國人有自然人憑證的仍未普及，且在看病時也不會隨身攜帶，使得數位簽署難以推動，建議研擬類似今年初普發現金時，透過健保卡或健保卡的卡號來領取現金的機制，讓醫療場域得以應用來確認身分或是同意書的簽署來解決問題。

萬國法律事務所合夥律師洪志勳指出，目前實務上最常面對的爭議，就是如何辨別簽名的真偽；國內實務判決關於電子簽章的效力已有前例，雖然電子簽章具有法律效力，然而一旦發生爭議，如何舉證簽署當下合意？存在舉證責任上的難度。

台灣數位平台經濟協會秘書長沈貝怡指出，過去疫情期間許多人無法進行實體接觸，業界對於線上簽章與電子文件是否具有法律效力、是否合乎法規等問題，存在許多疑問。