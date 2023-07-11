6月曾訪日 鄭文燦：自民黨幹部均歡迎台灣加入CPTPP

民眾黨總統參選人柯文哲表示，6月初訪日時，自民黨幹事長對他說「台灣沒有辦法參加CPTPP」。行政院副院長鄭文燦今透過臉書表示，6月底他訪問日本時，拜會自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充、政調會長萩生田光一，自民黨幹部均表示歡迎台灣加入CPTPP。

鄭文燦指出，上月底他率領經濟產業交流團前往日本，進行為期4天的訪問，訪日期間，就淨零排放、5G通訊、半導體、綠能及智慧顯示等議題，拜會標竿日商、重要商社，還特別去參訪台積電日本筑波3D封測研究開發中心。

同時，鄭文燦也拜會日本自民黨幾位重要的政治領袖，包括自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充、政調會長萩生田光一，鄭文燦說，他向他們表達台日之間強化經濟安全合作的願景，並且請託協助台灣加入CPTPP。自民黨幹部均表示，歡迎台灣加入這個高標準的經貿協定。

此外，鄭文燦說，日華議員懇談會會長古屋圭司去年來台參加國慶活動，當時曾在台北會面，這次在東京也和古屋圭司、日華懇事務局長木原稔、日華懇事務次長佐佐木紀、平沼正二郎聚餐，聆聽古屋圭司分享來台趣事，倍感親切溫馨。

鄭文燦說，抵達日本的第一個晚上，他參與日台交流協會長大橋光夫的歡迎晚宴，駐日代表謝長廷也蒞臨出席，一同探討台日關係近期發展與未來潛在合作領域。

此外，數位轉型是台灣的引擎之一，鄭文燦也與具有數位施政經驗的小林史明及牧島花蓮交流，對推動新創產業、強化國家資訊通訊安全、打擊假訊息、海纜安全等項目相互交換意見。

鄭文燦說，台日情誼是長久持續的累積，此次順利完成訪問，感謝日方的堅定支持，以及台日官方、產業及人民穩定熱絡的往來，讓擁有相同民主價值的國家得以踏實互動，共享發展經驗及文化，攜手邁向美好未來。