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6月曾訪日 鄭文燦：自民黨幹部均歡迎台灣加入CPTPP

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦出訪日本，昨天與駐日代表謝長廷一同拜會自民黨副總裁麻生太郎及政調會副會長鈴木馨祐。圖／取自鄭文燦臉書
行政院副院長鄭文燦出訪日本，昨天與駐日代表謝長廷一同拜會自民黨副總裁麻生太郎及政調會副會長鈴木馨祐。圖／取自鄭文燦臉書

民眾黨總統參選人柯文哲表示，6月初訪日時，自民黨幹事長對他說「台灣沒有辦法參加CPTPP」。行政院副院長鄭文燦今透過臉書表示，6月底他訪問日本時，拜會自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充、政調會長萩生田光一，自民黨幹部均表示歡迎台灣加入CPTPP。

鄭文燦指出，上月底他率領經濟產業交流團前往日本，進行為期4天的訪問，訪日期間，就淨零排放、5G通訊、半導體、綠能及智慧顯示等議題，拜會標竿日商、重要商社，還特別去參訪台積電日本筑波3D封測研究開發中心。

同時，鄭文燦也拜會日本自民黨幾位重要的政治領袖，包括自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充、政調會長萩生田光一，鄭文燦說，他向他們表達台日之間強化經濟安全合作的願景，並且請託協助台灣加入CPTPP。自民黨幹部均表示，歡迎台灣加入這個高標準的經貿協定。

此外，鄭文燦說，日華議員懇談會會長古屋圭司去年來台參加國慶活動，當時曾在台北會面，這次在東京也和古屋圭司、日華懇事務局長木原稔、日華懇事務次長佐佐木紀、平沼正二郎聚餐，聆聽古屋圭司分享來台趣事，倍感親切溫馨。

鄭文燦說，抵達日本的第一個晚上，他參與日台交流協會長大橋光夫的歡迎晚宴，駐日代表謝長廷也蒞臨出席，一同探討台日關係近期發展與未來潛在合作領域。

此外，數位轉型是台灣的引擎之一，鄭文燦也與具有數位施政經驗的小林史明及牧島花蓮交流，對推動新創產業、強化國家資訊通訊安全、打擊假訊息、海纜安全等項目相互交換意見。

鄭文燦說，台日情誼是長久持續的累積，此次順利完成訪問，感謝日方的堅定支持，以及台日官方、產業及人民穩定熱絡的往來，讓擁有相同民主價值的國家得以踏實互動，共享發展經驗及文化，攜手邁向美好未來。

鄭文燦 自民黨 茂木敏充 麻生太郎 台日關係

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