影／巴拉圭準總統貝尼亞訪台　盼台巴關係如夢境般美好

巴拉圭總統當選人貝尼亞今天（11日）率多名重要閣員訪台5天，他在桃園國際機場發表談話時表示，他執政的未來五年內，將努力讓台巴雙方的關係更加緊密，並將台巴關係帶往如夢般的境界。

巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）伉儷應中華民國政府邀請，於今天率團訪台，訪團搭乘阿聯酋航空EK-366航班於下午4點12分抵台，外交部長吳釗燮親自接機，巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞步出空橋時立即上前握手並擁抱，吳釗燮隨後也依序向貝尼亞的妻女及隨行官員握手問好。

貝尼亞指出，很高興在24年後再度來到台灣，當年他還是個年輕學子時，有機會來台學習這個美麗國家的歷史、文化以及台巴雙方的深厚友誼。他說，很榮幸將在五周後就任巴拉圭共和國的總統，並且可以加強台灣和巴拉圭建交66週年以來的關係及友誼。

貝尼亞強調，他期待接下來幾天在台北與我政府官員、民間企業及一般民眾交流。巴拉圭與台灣親近，他執政的未來五年內，將努力讓台巴雙方的關係更加緊密，在這個時刻台巴雙方應該更加密切合作，所以他此行帶了妻女及經濟團隊來台，這些人將會跟他一起將台巴關係帶往如夢般的境界。

外交部表示，此次訪團成員包括候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）。

外交部指出，貝尼亞總統當選人伉儷就職前來訪，適逢7月12日台巴建交66週年紀念日，對深化兩國傳統邦誼具有重大意義。為示禮遇與重視，蔡英文總統及副總統賴清德將分別接見及設宴款待，並將就雙邊合作及共同關切議題交換意見。