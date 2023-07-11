快訊

桃園國三畢業生慶祝放榜上高中 帶同學去曾經戲水的深潭釀3溺斃

「木曜4超玩」驚傳團隊集體離職 老闆證實了

影／巴拉圭準總統貝尼亞訪台 盼台巴關係如夢境般美好

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
巴拉圭總統當選人貝尼亞在桃園國際機場發表談話時表示，他執政的未來五年內，將努力讓台巴雙方的關係更加緊密，並將台巴關係帶往如夢般的境界。記者黃仲明／攝影
巴拉圭總統當選人貝尼亞在桃園國際機場發表談話時表示，他執政的未來五年內，將努力讓台巴雙方的關係更加緊密，並將台巴關係帶往如夢般的境界。記者黃仲明／攝影

巴拉圭總統當選人貝尼亞今天（11日）率多名重要閣員訪台5天，他在桃園國際機場發表談話時表示，他執政的未來五年內，將努力讓台巴雙方的關係更加緊密，並將台巴關係帶往如夢般的境界。

巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）伉儷應中華民國政府邀請，於今天率團訪台，訪團搭乘阿聯酋航空EK-366航班於下午4點12分抵台，外交部吳釗燮親自接機，巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞步出空橋時立即上前握手並擁抱，吳釗燮隨後也依序向貝尼亞的妻女及隨行官員握手問好。

貝尼亞指出，很高興在24年後再度來到台灣，當年他還是個年輕學子時，有機會來台學習這個美麗國家的歷史、文化以及台巴雙方的深厚友誼。他說，很榮幸將在五周後就任巴拉圭共和國的總統，並且可以加強台灣和巴拉圭建交66週年以來的關係及友誼。

貝尼亞強調，他期待接下來幾天在台北與我政府官員、民間企業及一般民眾交流。巴拉圭與台灣親近，他執政的未來五年內，將努力讓台巴雙方的關係更加緊密，在這個時刻台巴雙方應該更加密切合作，所以他此行帶了妻女及經濟團隊來台，這些人將會跟他一起將台巴關係帶往如夢般的境界。

外交部表示，此次訪團成員包括候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）。

外交部指出，貝尼亞總統當選人伉儷就職前來訪，適逢7月12日台巴建交66週年紀念日，對深化兩國傳統邦誼具有重大意義。為示禮遇與重視，蔡英文總統及副總統賴清德將分別接見及設宴款待，並將就雙邊合作及共同關切議題交換意見。

在台期間，貝尼亞總統當選人將會晤外交部長吳釗燮並接受部長款宴，及拜會經濟部長王美花及衛生福利部長薛瑞元；此外，也將參訪台灣科技大學、財團法人台灣世界展望會，進行產業座談會及參觀經建文化設施。

巴拉圭總統當選人貝尼亞（左）今天率團訪台，外交部長吳釗燮（右）親自接機，貝尼亞步出空橋時立即上前握手。記者黃仲明／攝影
巴拉圭總統當選人貝尼亞（左）今天率團訪台，外交部長吳釗燮（右）親自接機，貝尼亞步出空橋時立即上前握手。記者黃仲明／攝影
巴拉圭總統當選人貝尼亞（左六）率多名重要閣員訪台5天，外交部長吳釗燮（左五）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
巴拉圭總統當選人貝尼亞（左六）率多名重要閣員訪台5天，外交部長吳釗燮（左五）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
巴拉圭總統當選人貝尼亞（左二）率團訪台，他的妻子及女兒也隨行來台。記者黃仲明／攝影
巴拉圭總統當選人貝尼亞（左二）率團訪台，他的妻子及女兒也隨行來台。記者黃仲明／攝影

巴拉圭 外交部 吳釗燮 蔡英文 薛瑞元 王美花

延伸閱讀

巴拉圭總統當選人訪台 盼台巴關係更好更緊密

接受美媒專訪 吳釗燮警示：中國機艦逼台恐意外引發戰事

吳釗燮稱中國對台動武衝擊供應鏈 印度媒體刊登

吳釗燮：台灣研議引進更多菲勞 並可申請永久居留

相關新聞

「換侯」聲浪不斷 金溥聰：明眼人都看得出動機不單純

網路節目「少康上線啦」今日專訪侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。關於黨內不斷有人提「換侯」，是否應該受黨紀處分？金溥聰表示，...

影／巴拉圭準總統貝尼亞訪台　盼台巴關係如夢境般美好

巴拉圭總統當選人貝尼亞今天（11日）率多名重要閣員訪台5天，他在桃園國際機場發表談話時表示，他執政的未來五年內，將努力讓...

自民黨幹事長稱台不可能參加CPTPP？ 民眾黨：世耕弘成

民眾黨總統參選人柯文哲昨天在網路節目中說自己訪日時，自民黨幹事長坦言「台灣不可能參加CPTPP」，要蔡政府別再欺騙人民；...

巴拉圭總統當選人訪台 盼台巴關係更好更緊密

巴拉圭總統當選人潘尼亞今天率多名重要閣員訪台5天，他在桃園國際機場發表談話表示，希望讓巴拉圭與台灣更加緊密，後續將與他的...

巴拉圭準總統抵台 蔡總統、賴清德將分別接見

巴拉圭總統當選人貝尼亞應我國政府邀請，今率團抵訪台灣至15日，此行在12日適逢台巴建交66周年紀念日，也是貝尼亞睽違24...

【重磅快評】一錯再錯，是誰養大了「翁達瑞」？

新竹市長高虹安昨天宣布美國大聯盟場務專家Chad Olsen明天來台進行新竹棒球場檢測評估，自稱美國大學教授「翁達瑞」的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦