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巴拉圭準總統抵台 蔡總統、賴清德將分別接見

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
巴拉圭總統當選人貝尼亞應我國政府邀請，今率團抵訪台灣至15日，此行在12日適逢台巴建交66周年紀念日，也是貝尼亞睽違24年訪台，蔡總統及副總統賴清德將分別接見並設宴款待。圖／美聯社資料照
巴拉圭總統當選人貝尼亞應我國政府邀請，今率團抵訪台灣至15日，此行在12日適逢台巴建交66周年紀念日，也是貝尼亞睽違24年訪台，蔡總統及副總統賴清德將分別接見並設宴款待。圖／美聯社資料照

巴拉圭總統當選人貝尼亞應我國政府邀請，今率團抵訪台灣至15日，此行在12日適逢台巴建交66周年紀念日，也是貝尼亞睽違24年訪台，蔡總統及副總統賴清德將分別接見並設宴款待。

總統府發言人林聿禪表示，蔡總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎貝尼亞率團訪問台灣，這也是貝尼亞繼1999年後，睽違24年再度訪問台灣，蔡總統及賴清德將分別接見訪問團，並設宴款待，就兩國合作及共同關切議題深入交換意見。

林聿禪說明，此行訪團成員另包括候任外交部長拉米雷斯、候任總統府秘書長希梅內絲、候任財政部長費南德茲、以及候任工商部長西梅內斯等。

林聿禪表示，台灣與巴拉圭長期在科技、醫療、經貿、教育、以及農業等領域，有密切的合作交流；巴拉圭也長期在國際場域為我國仗義執言，堅定支持台灣的國際參與。特別是貝尼亞以台灣作為當選後第一個出訪的亞洲國家，充分展現巴拉圭即將就任的執政團隊，對兩國邦誼與未來發展的高度重視。

林聿禪指出，蔡總統於2016年及2018年曾兩度出訪巴拉圭，巴國現任總統阿布鐸也曾兩度訪台，兩國政府與民間的交流頻繁且緊密，期盼透過此行，持續深化兩國友好邦誼，增進兩國人民福祉，攜手為全球民主發展共同努力。

巴拉圭 總統府發言人 賴清德

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