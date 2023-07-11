陳明文遭控違反公職人員法規 陳吉仲：沒有利益衝突

2024年總統大選，民眾黨參選人柯文哲挾「坐二望一」的民調聲勢，讓選戰有了新想像。他是否能因此帶動民眾黨立委選情，讓民眾黨明年在國會真能扮演「關鍵少數」？若明年藍綠白在國會「三黨不過半」，綠營執政、藍或白執政，將各有什麼政治攻防？聯合報資深政治記者在這集節目中將有精闢分析。

2023-07-11 13:20