快訊

《BBC》性醜聞逆轉？當事人找律師：媽媽指控全是垃圾

彰化爆「房思琪」翻版至少10女學生受害 補教界急回應

陳明文遭控違反公職人員法規 陳吉仲：沒有利益衝突

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
針對立委陳明文遭指控違反公職人員利益衝突迴避法的爭議，農委會主委陳吉仲（中）今天受訪時強調沒有利益衝突問題。記者胡蓬生／攝影
針對立委陳明文遭指控違反公職人員利益衝突迴避法的爭議，農委會主委陳吉仲（中）今天受訪時強調沒有利益衝突問題。記者胡蓬生／攝影

針對立委陳明文遭指控違反公職人員利益衝突迴避法的爭議，農委會主委陳吉仲今天受訪時強調，養豬百億基金為促使國內養豬產業上、中、下游全面提升，陳明文的畜牧場申請補助過程，農委會請教過相關法規單位，並沒有利益衝突，大家應回歸百億基金帶來的改善成效，也歡迎大家共同來檢視基金的用途。

陳吉仲上午在苗栗縣訪視林務局南庄苗圃，接受媒體提問表示，養豬百億基金落實在畜牧場、屠宰場、傳統市場的基礎工程及冷鍊物流的改善，盼養豬產業全面提升，畜牧場的審查由地方政府執行，陳明文委員的畜牧場申請過程，由嘉義縣政府專業審查通過，並依規定提供獎勵和補助，「我們有請教過法規相關單」，並沒有所謂的違反公職人員利益衝突的問題。

前立委黃國昌指控民進黨立委陳明文利用兒子、民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷名義，用價值3000萬元土地跟農會貸款1億多，陳冠廷澄清一切合法沒有超貸。國民黨立委林為洲、台北市議員徐巧芯今天舉行記者會，徐稱要向監察院檢舉陳明文違法，沒有利益迴避。

陳明文 陳冠廷 嘉義 陳吉仲

延伸閱讀

養豬場事件遭告發 陳明文批黃越宏是誹謗前科犯「定告到底」

養豬場遭告發…陳冠廷：不要濫用司法資源 證據可受檢驗

陳明文父子遭指違反利益衝突 綠委：合法申請補助

徐巧芯向監院檢舉陳明文違法 未利益迴避

相關新聞

性騷罰則太輕 立委提修法重罰30萬 繳回政府獎勵補助

立法院預計下周舉行臨時會，處理性平三法等議案，民進黨立委陳秀寳今天提出「性騷擾防治法」修正草案，重點包括若加害人有領受政...

陳明文遭控違反公職人員法規 陳吉仲：沒有利益衝突

針對立委陳明文遭指控違反公職人員利益衝突迴避法的爭議，農委會主委陳吉仲今天受訪時強調，養豬百億基金為促使國內養豬產業上、...

政商名流入監服刑卻開後門 外役監淪另類渡假村

2014年夜店殺警案主嫌易寶宏遭判刑9年，去年3月起至外役監，引發爭議。外界質疑，何以殺警案的凶嫌可被遴選入外役監？去年台南雙警遇襲命案，凶嫌林信吾襲擊造成兩名員警死亡，林即為外役監脫逃受刑人。回觀過去，外役監亂象叢生，外界看外役監，似成部分政治人物如入監服刑，可安度時光的另類度假村。

拋國會最大黨組閣 解讀柯文哲的潛台詞

民眾黨總統參選人柯文哲在撥動如意算盤前，恐怕得先補修政治學分，好好上一堂憲法課。 柯文哲拋出最大黨組閣的話題，其實，他沒有透露的潛台詞是希望選民分裂投票，以牟取個人最大的政治利益。

養豬場遭告發…陳冠廷：不要濫用司法資源 證據可受檢驗

陳明文養豬場事件延燒，司改黨主席張靜等人，今向最高檢察署告發陳明文、陳冠廷、農委會承辦人及竹崎鄉農會總幹事涉嫌圖利、背信...

你給我記者S2EP1｜2024國會若三黨不過半 資深政治記者怎麼看

2024年總統大選，民眾黨參選人柯文哲挾「坐二望一」的民調聲勢，讓選戰有了新想像。他是否能因此帶動民眾黨立委選情，讓民眾黨明年在國會真能扮演「關鍵少數」？若明年藍綠白在國會「三黨不過半」，綠營執政、藍或白執政，將各有什麼政治攻防？聯合報資深政治記者在這集節目中將有精闢分析。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦