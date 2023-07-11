陳明文遭控違反公職人員法規 陳吉仲：沒有利益衝突
針對立委陳明文遭指控違反公職人員利益衝突迴避法的爭議，農委會主委陳吉仲今天受訪時強調，養豬百億基金為促使國內養豬產業上、中、下游全面提升，陳明文的畜牧場申請補助過程，農委會請教過相關法規單位，並沒有利益衝突，大家應回歸百億基金帶來的改善成效，也歡迎大家共同來檢視基金的用途。
陳吉仲上午在苗栗縣訪視林務局南庄苗圃，接受媒體提問表示，養豬百億基金落實在畜牧場、屠宰場、傳統市場的基礎工程及冷鍊物流的改善，盼養豬產業全面提升，畜牧場的審查由地方政府執行，陳明文委員的畜牧場申請過程，由嘉義縣政府專業審查通過，並依規定提供獎勵和補助，「我們有請教過法規相關單」，並沒有所謂的違反公職人員利益衝突的問題。
前立委黃國昌指控民進黨立委陳明文利用兒子、民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷名義，用價值3000萬元土地跟農會貸款1億多，陳冠廷澄清一切合法沒有超貸。國民黨立委林為洲、台北市議員徐巧芯今天舉行記者會，徐稱要向監察院檢舉陳明文違法，沒有利益迴避。
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