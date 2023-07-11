養豬場遭告發…陳冠廷：不要濫用司法資源 證據可受檢驗

陳明文養豬場事件延燒，司改黨主席張靜等人，今向最高檢察署告發陳明文、陳冠廷、農委會承辦人及竹崎鄉農會總幹事涉嫌圖利、背信等罪；以及國民黨今記者會質疑陳明文違反公務人員利益衝突迴避法；陳冠廷回應，有心人士不要濫用司法資源，一切證據皆可受公開檢驗。黨團立委蔡易餘則請國民黨好好讀一下第14條3款。

告發狀指出，陳氏父子將3000萬元土地，貸款1億多元，陳明文雖稱其申貸7280萬元，但不論1億多元或是7280萬元，都涉及特權超貸，更違反公職人員利益衝突迴避法，非法申請行政院農業委員會「百億基金輔導」獲得補助金，內情不單純，涉有官員圖利及違反《公職人員利益衝突迴避法》等犯行。

針對司改黨等人今日的告發內容。陳冠廷表示，以上指控均非事實，相關疑問均已澄清，希望有心人士不要濫用司法資源，一切證據皆可受公開檢驗，並尊重司法調查。

國民黨今日記者會質疑陳明文違反公務人員利益衝突迴避法的問題。民進黨團立委蔡易餘說，「完全扭曲事實！」解釋事實也不聽，硬要講他們想講的話，請國民黨等人好好讀一下其第14條3款，基於法定身分依法令規定申請之補助；就是屬於除外的，沒有任何問題。