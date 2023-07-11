時力批蔡政府拔草測風向 選擇性處理外役監條例修法

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天說，外役監條例修法「最晚下會期完成三讀」，時代力量發言人廖子齊今天表示，民進黨等到選前民怨爆發才選擇性地處理，甚至還停留在拔草測風向的階段，這種立法態度令人質疑。

時代力量今天發布新聞稿說明，蔡英文總統昨天表示，立法院臨時會可以討論「外役監條例」，柯建銘接著喊話「最晚下會期完成三讀」，然而立法工作不能頭痛醫頭，「更不能淪為柯建銘憑個人好惡排法案」。

廖子齊認為，立法院臨時會除了要處理性平三法，攸關司改的「外役監條例」和「公益揭弊者保護法」也應該要進行排審，而居住正義相關的囤房稅更應該一起討論，力拚在下個會期三讀通過。

廖子齊指出，過去一個月以來，民進黨突然開始重視的法案，包括性平三法、囤房稅及外役監條例，其實都不是新議題，民間團體和時代力量都曾經提出修法倡議，民進黨非要等到選前民怨爆發，現在才選擇性地處理，甚至還停留在拔草測風向的階段。

廖子齊說，時代力量早在2019年就提出「外役監條例」的修法，規範貪汙罪、重大經濟罪犯未繳回犯罪所得之前不得申請；殘餘刑期超過2年及重大暴力犯罪者亦不得遴選，避免外役監成為權貴和重大罪犯的天堂。

廖子齊還說，司改修法應有配套，而非只處理民怨，民進黨近期許多立法都納入「保護吹哨」和「鼓勵揭弊」的設計，真正提供完整保障的「公益揭弊者保護法」卻繼續跳票，根本邏輯矛盾，既然外役監條例和吹哨者保護法各黨都有版本，不如就在臨時會一併處理。

廖子齊表示，行政院在上周提出囤房稅2.0，時代力量早在2019年就提出版本，政院版最快要9月才能送進立法院，既然各黨都對提高囤房稅有共識，可以在臨時會先討論，以利凝聚修法共識，下個會期盡速排審通過。

廖子齊強調，立法要回應人民期待，而非思考如何幫政府消解民怨，甚至淪為柯建銘的臨時會，外役監條例、吹哨者保護法、囤房稅2.0都有迫切需要，而且各黨都有版本和共識的法案，應該加排進入臨時會，力拚在下個會期三讀，別再把該做的功課留到下屆。