外役監修法 陳菊：尊重立院職權、越快越好

外役監修法議題受討論，藍營更指控，民進黨僅花81天就把「累犯限制」拿掉，讓監察院長陳菊過去在高雄的大樁腳李清福能進到外役監享受，引發批評。陳菊今天表示，修法尊重立法院職權，越快越好。

陳菊今天出席「監察院職權影片」開箱暨繪畫比賽頒獎典禮時表示，監察院之監察委員獨立行使職權，監察院是事後權，對國家公務人員有無依法行事進行嚴格監督。監察院去年曾為外役監遴選資格糾正五個機關改善。至於現階段媒體報導的事，監察院已經函詢相關資料，要求給監院說明報告，以了解相關人等為什麼會到外役監。

至於外役監修法，陳菊回應，修法是立法院職權，予以尊重。這次修法社會期待很高，朝野政黨應該都能了解社會的期待，理性地儘快通過修法。立法院即將召開臨時會，下個會期也很快就要開始，修法尊重立法院職權，「越快越好」。