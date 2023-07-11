民團提性平三法修正草案 增設行為人行政責任、旁觀者介入培訓

台灣#metoo浪潮爆發至今逾一個月，席捲政治、藝文、影視、媒體、學術、校園各界，行政院預計於本周提出性平三法修正草案。現代婦女基金會、台灣防暴聯盟、兒少權益暨身心健康促進協會全芯創傷復原中心與女人迷等民間團體今也發布民間版修正草案，提出加重國家責任、強化雇主責任與罰則、增設行為人行政責任、完善被害人保護服務五大修法重點，並要求以總統府層級設立設立「性別暴力防治辦公室」，擬定短中長期性暴力防治策略。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯指出，防暴聯盟蒐集了從5月31日至7月7日一個多月來共94件具名舉發的案件，其中，性騷擾59件，占62.8%、性侵害27件、占28.7%，性私密影像(含偷拍) 5件、性別歧視/霸凌言語3件；屬權勢關係( 含名氣關係、上/下屬、前/後輩、師生等)則有78件，占超過8成，多數案件顯現了加害者權勢威脅與被害者孤立情境，且衝擊到各行各界，並非只發生在特定領域或職場。

現代婦女基金會王如玄董事指出，站在第一線協助被害者過程會發現，很多職場性騷擾被害者想要的是行為人受罰，但現行的「性騷擾防治法」、「性別工作平等法」、「性別平等教育法」長期難區辨，主管機關衛福部、勞動部、教育部互相推諉，資源未整合，導致職場性騷受害者不能對行為人進行制裁。

她認為，修法第一件事就是要打破三法的互相切割，讓職場及校園性騷擾案件被害人也能適用性騷擾防治法，如此一來，即便職場性騷擾行為人是雇主，也可追究其行為人的行政責任，同時還可適用性工法追究雇主未盡的防治、保護責任。

再者，王如玄說，性工法要求的是雇主責任，本次修法加重雇主未盡性騷擾防治責任，並依雇主僱用人數規模大小加重裁罰外，也應建立入場輔導機制，協助雇主處理職場性騷擾事件。王如玄說，台灣高達8成8是30人以下的中小企業，國家有責任建立入場輔導機制，陪雇主走過一次程序，告訴雇主如何建立友善職場、採取有效的糾正補救措施，調查只是裡面的一小塊。

王如玄強調，「旁觀者介入」是杜絕職場性騷擾重要一環，旁觀者介入可即時阻止性騷擾，因此明定性騷擾防治教育應包括旁觀者介入培訓。此外，政府也應建置性騷擾被害人保護資源網絡、諮詢保護專線，提供被害人協助資源。同時對雇主違法報復禁止規定者加倍裁罰。

暨南大學社會政策與社會工作特聘教授王珮玲表示，性別暴力是社會根深蒂固的共同問題，是嚴重侵犯基本人權的重要議題，需要國家以最層級高統籌的社會工程，全面性改變社會認知、態度，台灣雖有相關法律，但目前散落在各部會，因此首要應「總統府設立性別暴力防治辦公室」，並提出短中長期性暴力防治策略。