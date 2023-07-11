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柯P說郭董最想併購國民黨 朱立倫：會與柯一起團結

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
朱立倫到新竹寶山出席敬老眼鏡傳愛活動，他說今天活動無關政治目的，希望給更多長者眼睛照護。記者巫鴻瑋／攝影
朱立倫到新竹寶山出席敬老眼鏡傳愛活動，他說今天活動無關政治目的，希望給更多長者眼睛照護。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨主席朱立倫今到新竹縣寶山鄉新城風糖出席銀光敬老眼鏡傳愛活動，活動前接受媒體聯訪，被問到昨天民眾黨總統參選人柯文哲在節目上透露郭台銘最想併購國民黨，朱立倫今回應，「我跟柯市長這些共同的理念是無價的，我們會一起努力、一起團結。」

朱立倫表示，與民眾黨的中心思想都是為了要捍衛中華民國，讓台灣能夠更安全、更和平。他提到，民進黨過去這幾年造成兩岸兵凶戰危、讓年輕人沒有希望，又有這麼多弊案，他與柯文哲的共同理念是無價的，會一起努力、一起團結。

柯昨天接受台北市議員李明賢網路節目「鄉民監察院」專訪，提到郭台銘併購選項很多，第一個是併購國民黨，第二是併購民眾黨，第三才是自己獨立參選。柯認為商場上可以有ABC計畫，但用在政治上怪怪的。

朱今受訪時談到「換侯」爭議聲，他強調國民黨所有團結的力量、所有的活動都已經安排好了，不但要團結所有的力量，更透露7月23日之後還有更多的後援會及造勢大會，相信藉後援會及造勢大會一場一場的舉辦，就會把這些聲音消弭下去，他呼籲「大家團結一致共同努力。」

朱也一再強調，爭取大家共同團結支持侯友宜，過程當中會盡最多的努力。郭台銘跟他有共同理念，就是要下架民進黨、共同捍衛中華民國，「我們共同的理念是不變的，會團結一切的力量，大家共同努力。」

國民黨 朱立倫 郭台銘

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