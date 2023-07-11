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影／陳建仁：盼立院盡快取得共識 完成外役監條例修法

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
行政院長陳建仁（右）由國科會主委吳政忠（左）陪同出席國家實驗研究院20周年院慶暨展望20高峰會，針對殺警案凶嫌服外役監引發社會不滿，他在受訪時專注聆聽記者提問後表示，因外役監條例修法意見多元分歧，尊重立法院職權，希望立院盡快取得共識並完成修法。記者侯永全／攝影
行政院長陳建仁（右）由國科會主委吳政忠（左）陪同出席國家實驗研究院20周年院慶暨展望20高峰會，針對殺警案凶嫌服外役監引發社會不滿，他在受訪時專注聆聽記者提問後表示，因外役監條例修法意見多元分歧，尊重立法院職權，希望立院盡快取得共識並完成修法。記者侯永全／攝影

夜店殺警案受刑人易寶宏服外役監，引發社會不滿。蔡英文總統與行政院長陳建仁希望外役監條例修法應在立法院臨時會討論，並加速修法，但民進黨立院黨團總召柯建銘認為，最慢會在下會期三讀修法通過。對此行政院長陳建仁今天出席活動時重申，因外役監條例修法意見多元分歧，尊重立法院職權，希望立院盡快取得共識並完成修法。

因殺警案受刑人服外役監引發眾怒，外役監條例修法進度備受關注，而民進黨立院黨團總召柯建銘盼外界理性討論外役監條例修法，並稱最慢下會期三讀通過。對此，陳建仁今上午出席「國研院20周年院慶暨展望20高峰會」時受訪強調，行政院去年就將外役監條例修法草案送至立法院審議，最主要目的就是將外役監遴選機制可以做合理調整，如重罪或是特定罪名就不能參加遴選。

陳建仁表示，近期社會對修法有所關注與討論，昨天與蔡英文總統商量後，認為可以在下周臨時會做更密集深度討論，但因此法案有25個立委提出不同版本，意見多元分歧，我們尊重立法院職權，讓立院做相關安排，但希望立院盡快取得共識，並完成修法。

行政院長陳建仁（前排中）、國科會主委吳政忠（前排左四）及國發會主委龔明鑫（前排左三）等人，上午出席國家實驗研究院20週年院慶暨展望20高峰會。記者侯永全／攝影
行政院長陳建仁（前排中）、國科會主委吳政忠（前排左四）及國發會主委龔明鑫（前排左三）等人，上午出席國家實驗研究院20週年院慶暨展望20高峰會。記者侯永全／攝影

外役監 立法院 陳建仁

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