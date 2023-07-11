影／批拖延外役監條例修法 邱臣遠：賴清德還裝局外人
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶上午舉行記者會。指出2014年涉及夜店殺警案的易姓嫌犯，獲准入外役監服刑，引發基層員警反彈。而去年台南殺警案後，民進黨政府雖然宣告推動「外役監條例修法」卻拖延將近一年。民進黨總統參選人、副總統賴清德發言宛如局外人，跟著民意批評法務部。邱臣遠批評民進黨修法怠惰，為掩護權貴脫罪卻特別積極。
邱臣遠指出2020年立委邱志偉等人，為民進黨前中常委、貪汙累犯李清福，量身推動修法第四條的遴選標準，本來累犯不得申請外役監，但民進黨增加但書、放寬限制。只花不到三個月時間就讓李清福進人外役監「享清福」。民眾黨呼籲政府落實公平正義，檢討外役監標準，並盡速排審「外役監條例」修法。
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