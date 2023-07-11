消防、移民、空勤危險加給 政院核定比照警察調高15%

行政院於昨天比照警察人員，核定修正「消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險職務加給表」，內政部長林右昌今表示，消防、入出國及移民與空中勤務等任務，隨著時代與環境變遷更顯得多元性及複雜化，勤務危險及繁重程度與日俱增，為體恤同仁辛勞的付出與貢獻，政院核定將各級別支給數額調高15％，並溯自今年7月1日生效，提供第一線人員更完整的照顧。

林右昌說明，危險職務加給，從1996年迄今已近27年未調整，執行消防、入出國及移民與空中勤務等人員，因勤務特殊性質具有不確定性且危險程度高，致人員異動頻繁，且相關人員囿於高度的專業及技術性，需長時間培育與養成始得勝任此種高壓工作及堅困環境，適度提高危險職務加給數額，除可適時反映其職務危險繁重之現況，也可激勵同仁工作士氣，有助專業人才的留用及延攬。