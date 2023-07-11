「翁達瑞」稱MLB場務專家只是工頭 網翻新聞秒打臉

新竹市長高虹安日前宣布，美國大聯盟場務專家Chad Olsen明天來台進行新竹棒球場的檢測評估作業，自稱美國大學教授「翁達瑞」的陳時奮發文稱Olsen不過只是造景公司第一線工頭，引發熱議。卻有PTT網友翻出Chad Olsen興建電影夢幻成真（Fields of Dreams）的玉米田棒球場的新聞報導，打臉陳時奮的說法，並反酸陳公然造謠。

最新承攬新竹棒球場改善專業諮詢及檢測服務案的悍創運動行銷公司也在臉書發文說明，Bright View為美國上市公司，主要業務提供商業園林綠化的服務，其眾多部門中的運動草坪事業部門在業界更是成果斐然。2019年起，BrightView受美國職棒大聯盟認證為指定場務管理公司，長期負責美國職棒大聯盟各項海內外賽事球場翻新與管理，包含球場設計、協調與建設專案。

本名陳時奮的「翁達瑞」昨天發文提出3點說明批評高虹安一派胡言，表示Chad Olsen與美國職棒大聯盟毫無關係，其任職的Bright View公司無棒球場設計興建經驗，還說Chad Olsen根本不是棒球場務專家，「講白一點，Chad Olsen不過是公司的第一線工頭，管理草皮維修工人」。

有網友看不下去昨晚在PTT八卦版發文大酸，翁達瑞號稱是個教授，結果跟文盲沒兩樣，中文看不懂連英文也不行，要當側翼也好歹查一下資料，光是Bright View跟MLB有沒有關聯?Google關鍵字一查就有資料

該名網友貼出網址與新聞資料，表示BrightView被任命為MLB的官方現場顧問，曾將英超聯賽西漢姆聯足球俱樂部的主場倫敦體育場改造成 MLB 級別的球場；至於Chad Olsen也曾執行興建大聯盟致敬復刻凱文科斯納電影夢幻成真的玉米田棒球場，也有參與其他棒球場案被致謝。

「工頭能做到這個樣子真的不簡單。」該名網友認為，Chad Olsen經歷隨便一查就有相關新聞，酸「翁達瑞」看來應該是人家給稿他就照寫了，連基本的查證工作都沒做就造謠，難怪會堅稱林智堅的論文沒有抄襲。