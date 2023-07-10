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柯爆高虹安外都退貨 郭拿去親民黨「再兜售一遍」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲自爆，上次選舉時鴻海集團郭台銘給他一張寫了七人的名單，他只挑高虹安，其餘「退貨」，剩下六個郭台銘又拿去親民黨「再兜售一遍」。 圖/取自網路節目「鄉民監察院」直播
民眾黨總統參選人柯文哲自爆，上次選舉時鴻海集團郭台銘給他一張寫了七人的名單，他只挑高虹安，其餘「退貨」，剩下六個郭台銘又拿去親民黨「再兜售一遍」。 圖/取自網路節目「鄉民監察院」直播

民眾黨總統參選人柯文哲自爆，上次選舉時鴻海集團郭台銘給他一張寫了七人的名單，他只挑高虹安，其餘「退貨」，剩下六個郭台銘又拿去親民黨「再兜售一遍」。

柯文哲接受台北市議員李明賢網路節目「鄉民監察院」專訪，節目今晚九點播出，他在訪談中自爆上次選舉郭台銘拿不分區立委推薦名單給他，但他只挑了高虹安，原因是理工女的稀有性。

主持人問郭「併購說」後柯文哲是否與郭互動，柯文哲坦言，「看到就嚇到，怕到不敢接電話」，指不敢去找郭，郭打電話來也不敢接，「我想說你要併購我，是要怎麼接這個電話。」

柯文哲指郭台銘併購選項很多，第一個是併購國民黨，第二是併購民眾黨，第三才是自己獨立參選，商場上可以有ＡＢＣ計畫，但用在政治上怪怪的。柯文哲並認為侯友宜真的還沒準備好，要讀書讀很久。

柯文哲評價對手民進黨總統參選人賴清德，指賴很「ㄍ一ㄥ 」，第一次南下跟賴吃飯時他大熱天穿著西裝、正襟危坐三小時「非常人」，個性比較拘謹、強硬，所以擔任台南市長200多天不進議會就不進，台灣有法律，不能說看誰不爽就不去，「那你當皇帝好了」。

民眾黨總統參選人柯文哲自爆，上次選舉時鴻海集團郭台銘給他一張寫了七人的名單，他只挑高虹安，其餘「退貨」，剩下六個郭台銘又拿去親民黨「再兜售一遍」。 圖/取自網路節目「鄉民監察院」直播
民眾黨總統參選人柯文哲自爆，上次選舉時鴻海集團郭台銘給他一張寫了七人的名單，他只挑高虹安，其餘「退貨」，剩下六個郭台銘又拿去親民黨「再兜售一遍」。 圖/取自網路節目「鄉民監察院」直播

柯文哲 郭台銘

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