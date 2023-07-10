荷蘭國會通過二友台動議案 外交部：由衷感謝

荷蘭眾議院於6日以壓倒性票數，通過「籲請政府加強與台灣合作以提升網路安全」及「籲請政府為中國破壞兩岸現狀的可能作為預作準備」兩項友台動議案，外交部表示，這是荷蘭國會繼今年4月通過友台動議案籲請政府促成歐、美等理念相近國家以團結一致立場因應中國壓迫台灣後，再次以實際行動挺台，外交部對此表達高度歡迎及由衷感謝。

荷蘭眾議院會中針對中國議題進行辯論，多位議員關切台灣議題，其中「正確答案21黨」（JA21）議員艾品克（Derk Jan Eppink）認為網路安全日益重要，考量台灣在網路安全領域具有豐富知識，所以提案籲請政府加強與台灣合作；另外，綠色左翼黨（GroenLinks）議員范德雷（Tom van der Lee）及勞工黨（PvdA）議員琵麗（Kati Piri）認為，中國對台灣的威脅與日俱增，政府應該對中國可能破壞兩岸現狀的作為預作準備，因而聯署提出動議案。

外交部指出，這是荷蘭眾議院繼2021年11月23日及30日通過3個友台動議案、2022年11月29日通過2個友台動議案、2023年4月20日通過1個友台動議案後，再度以具體作為展現對台灣的強力支持。

外交部表示，台灣與荷蘭是共享民主、自由、人權與法治等普世價值的夥伴，雙邊關係密切友好，未來將持續加強經貿、環保、防疫、科技、能源、創新等領域的合作。我國並將持續善盡國際成員責任，與荷蘭等理念相近國家攜手，為全球的自由民主、和平穩定與永續繁榮做出更多貢獻。