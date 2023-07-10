快訊

制伏台東美工刀隨機割喉歹徒 英勇救人父子身分曝光

索討裸照的王牌主播？英國《BBC》性醜聞風暴的信譽危機

柯文哲提行政院長由國會最大黨推薦 可以確保政局穩定

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨天出席「董事長開講」台北站。記者曾原信／攝影
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨天出席「董事長開講」台北站。記者曾原信／攝影

台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，民眾黨提名他參選總統，一定會參選到底，民眾黨未來在立法院是關鍵少數，未來三黨不過半的機會很高，行政院長應該由國會最大黨推薦，可以確保政局穩定。

柯文哲參加董事長開講見面會，現場觀眾提問，如果鴻海集團創辦人郭台銘確定參選，是否會調整選戰策略，柯文哲表示，選舉還是每個人的權利，他有本事找到足夠的人連署，那是他的參選權利。

柯文哲說，以他的經驗來看，還沒確定要參選的時候，大家都會比較忌憚，一旦真的確定參選，所有的正面攻擊就開始了。

柯文哲表示，他在2019年曾經思考參選總統，試了兩天就不試了，因為在一個這麼大的城市，每天颱風、地震、火災、槍擊案等一大堆事情，一天只有24小時，實在太困難了，新北市長侯友宜如果沒有要去選舉，他的餵藥案不會搞到這麼慘。

柯文哲指出，專心做一件事情比較容易，同時抓兩隻兔子就很慘，等到郭台銘真的要參選，大家就會動手了，所以還是等他參選再說，一旦真的上去，就開始要面對各種質疑，沒有那麼容易。

柯文哲表示，侯友宜現在如果辭職會被罵，因為才剛連任半年就跑掉，不如一開始就不要參選，有些困難事先預想得到，為什麼還要重複過去的經驗，高雄市前市長韓國瑜就是這樣垮掉，每個人都以為自己是例外，結果抱歉不是例外，還是一樣。

柯文哲說，只要他當選中華民國總統，百分之百是聯合政府，因為民眾黨沒有那麼多人，下一屆立法院三黨不過半的機會很高，民眾黨再怎麼厲害，最多也只有十幾席不會過半，行政院長應該由國會最大黨來推薦。

柯文哲指出，這是確保政局的穩定，不然還是會倒閣，到時候會很麻煩，民眾黨已經提名他參選總統，現在怎麼處理，一定要選到底。

2024大選 總統大選 柯文哲 台灣民眾黨 郭台銘 侯友宜 韓國瑜

延伸閱讀

【重磅快評】從北流事件看柯文哲示範的世態炎涼與刻薄

柯文哲借北流嘆「世態炎涼」 苗博雅批：不要扭曲自己SOP

柯文哲指賴清德4大支柱做不到 綠白互批沒中心思想

【重磅快評】我不是我的我?今日柯文哲打臉過去柯市長?

相關新聞

國民黨議員論文涉抄民眾黨 台師大：未達撤銷程度但建議道歉

國民黨籍新北市議員陳偉杰去年遭檢舉台師大論文涉抄襲，台師大今天表示，調查小組認為，其論文在寫作格式雖不盡符合目前寫作規範...

柯文哲提行政院長由國會最大黨推薦 可以確保政局穩定

台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，民眾黨提名他參選總統，一定會參選到底，民眾黨未來在立法院是關鍵少數，未來三黨不過半的機...

外役監修法政治味濃 賴清德找到「正確打開」郭台銘的方式？

一句「學長白死了」，引爆國人再度討論外役監制度的討論，甚至牽動總統大選。率先拋出致這個議題的郭台銘，迅速獲得侯友宜、賴清德的正面回應。而賴清德的重話，更迫使原本態度消極的法務部積極回應。表面上看來，這似乎是一個關於治安議題的討論，但實際上，無論是郭、侯、賴，此刻拋出、跟進議題，都有濃濃的政治影子。其中，賴清德更似乎找到了「打開郭台銘的正確方式」。

前國安會諮詢委員陳明祺 接任國防安全研究院執行長

國防安全研究院今天指出，國防院執行長由前國安會諮委陳明祺接任。

【重磅快評】從北流事件看柯文哲示範的世態炎涼與刻薄

民眾黨總統參選人柯文哲自爆，原計畫本月29日在台北流行音樂中心舉辦募款演唱會，結果被北市府擋下，只好改地點，柯感嘆「世態...

賴神下凡／「賴導」造神翻車 黨內示警阿中逆人設、韓總變韓導殷鑑不遠

民進黨提名的2024年大選總統參選人賴清德8日到東海大學商圈，原本計畫拍攝他的YouTube頻道「吃播」影片，結果卻碰到兩名恰巧在附近，好奇、喜歡看熱鬧、膽子又大的東海大學生，趨前感謝還沒上路的私立大專學雜費補助政策，恰巧其中一人還是即將上任的東海大學學生會羅姓會長。 一連串「恰巧」，讓賴清德的網路討論聲量陡升，還多了一個「賴導」外號。民進黨黨內人士說，賴清德先前被稱之為「賴神」，現在變成「賴導」，讓人想到高雄市前市長韓國瑜從「韓總」變成「韓導」，標誌的是網路族群的微妙氛圍變化，賴清德的決策圈應當成殷鑑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦