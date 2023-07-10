台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，民眾黨提名他參選總統，一定會參選到底，民眾黨未來在立法院是關鍵少數，未來三黨不過半的機會很高，行政院長應該由國會最大黨推薦，可以確保政局穩定。

柯文哲參加董事長開講見面會，現場觀眾提問，如果鴻海集團創辦人郭台銘確定參選，是否會調整選戰策略，柯文哲表示，選舉還是每個人的權利，他有本事找到足夠的人連署，那是他的參選權利。

柯文哲說，以他的經驗來看，還沒確定要參選的時候，大家都會比較忌憚，一旦真的確定參選，所有的正面攻擊就開始了。

柯文哲表示，他在2019年曾經思考參選總統，試了兩天就不試了，因為在一個這麼大的城市，每天颱風、地震、火災、槍擊案等一大堆事情，一天只有24小時，實在太困難了，新北市長侯友宜如果沒有要去選舉，他的餵藥案不會搞到這麼慘。

柯文哲指出，專心做一件事情比較容易，同時抓兩隻兔子就很慘，等到郭台銘真的要參選，大家就會動手了，所以還是等他參選再說，一旦真的上去，就開始要面對各種質疑，沒有那麼容易。

柯文哲表示，侯友宜現在如果辭職會被罵，因為才剛連任半年就跑掉，不如一開始就不要參選，有些困難事先預想得到，為什麼還要重複過去的經驗，高雄市前市長韓國瑜就是這樣垮掉，每個人都以為自己是例外，結果抱歉不是例外，還是一樣。

柯文哲說，只要他當選中華民國總統，百分之百是聯合政府，因為民眾黨沒有那麼多人，下一屆立法院三黨不過半的機會很高，民眾黨再怎麼厲害，最多也只有十幾席不會過半，行政院長應該由國會最大黨來推薦。

柯文哲指出，這是確保政局的穩定，不然還是會倒閣，到時候會很麻煩，民眾黨已經提名他參選總統，現在怎麼處理，一定要選到底。