【重磅快評】從北流事件看柯文哲示範的世態炎涼與刻薄

民眾黨總統參選人柯文哲自爆，原計畫本月29日在台北流行音樂中心舉辦募款演唱會，結果被北市府擋下，只好改地點，柯感嘆「世態炎涼」，市長下來不到3個月，人家就不讓他在那裡辦了，還說昔日團隊是太監。對此，台北市長蔣萬安及文化局長蔡詩萍反擊稱北流場地租借有明確規定不能涉及政治活動，這是柯擔任市長時訂下的規定。柯不僅滿臉豆花，「世態炎涼」、「太監」之說也失之刻薄。

柯文哲要辦選舉活動，卻選一個自己曾訂了規則不得涉及政治活動的北流。內行人來看，柯文哲若不是想便宜行事，不然就是要來進行一場政治操作。如果蔣市府不那麼「世態炎涼」，也許這個場地就借成了，萬一租不成，還可以政治操作指稱藍營作梗，還真是一樁划算的生意。

其實，蔣市府擋下北流出借場地，柯文哲如果只說到「世態炎涼」為止，那也就算了，但他再逞口舌之快，還大酸蔣萬安團隊，說「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡」，把市府團隊形容成太監，市長成了皇上，這就不倫不類了，更何況，北流團隊難道不是柯市府時代晉用的嗎？這樣說厚道嗎？

只不過，蔣市府也不是省油的燈，蔣萬安輕觸重點，指場地不借是前市長柯文哲訂的規矩；蔡詩萍接球再發，說明不管北流或北藝，原則都是不能辦政治活動，這項決定也不需向文化局請示，柯拿北流當政治操作的箭靶，非常遺憾，他必須要站出來為北流發聲。

蔡詩萍還借力使力，指接手文化局後，心之所念，文化超越政治，甚至比政治更為久遠，政黨會下台，政治人物會退出舞台，但文化依舊舞春風。蔡還透露一段秘辛，指柯辦來申請北流場館時曾說不敢保證沒有政治活動，他很感謝柯辦誠實，北流第一時間便說不宜，這是基於行政法人的獨立自主做出的決定，這就是行政法人的精神所在。

蔡的加碼補充說明，實屬高明，如果他的說法為真，反過來說，柯辦事前既自認活動難免摻雜政治味，還要跑來申請北流場館，這不是擺明是明知故犯嗎？怎能借場地不成就說人「世態炎涼」、「太監就解決掉」這種刻薄話語呢？

柯文哲曾是一市之長，去年九合一選舉，他的副手黃珊珊要在北市立大學舉辦市長選舉競選總部成立大會，北市府不顧校方校務會議決議拒絕政治競選活動，行文要校方出借場地，引來外界不小質疑，因為柯文哲幾天前才以行政中立理由拒絕民進黨參選人陳時中到新生高架籃球場打球造勢。

前後對照，要說世態炎涼，柯文哲也好不到那裡去；要說雙標，這次北流借場地事件，柯文哲又做了一次最差的示範。