快訊

制伏台東美工刀隨機割喉歹徒 英勇救人父子身分曝光

索討裸照的王牌主播？英國《BBC》性醜聞風暴的信譽危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳琬惠批蔡政府打詐越打越詐 不該只是官僚式聽聽簡報

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠。 圖/聯合報系資料照
民眾黨立委陳琬惠。 圖/聯合報系資料照

蔡英文總統今天到警政署視察打詐工作，民眾黨立委陳琬惠表示，蔡政府若想展現打詐決心，不該只是官僚式的聽聽簡報，做幾點不通不養的指示，要拿出魄力，別再讓各部會擺爛。

陳琬惠指出，詐騙案引發的民怨，逼得蔡英文必須親自站到第一線；攤開警政統計網數據，蔡總統執政7年多來，詐騙案幾乎年年成長，去年達到近3萬件，創蔡執政7年來新高；今年才過一半，已經有1萬6000件，號稱打詐國家隊，卻是越打越詐。

陳琬惠說，氾濫的詐騙案，幾乎已經到達天怒人怨的程度，蔡英文今天發言不僅無視詐騙猖獗現況，還持續大內宣政府打詐成果，看到多數受害人眼中情何以堪？

陳琬惠表示，如果蔡總統視察刑事局，是想叫醒擺爛的打詐國家隊，恐怕金管會、數發部跟NCC都要視察一輪，否則以這幾個部會顢頇的程度，難保不會繼續擺爛下去。

陳琬惠指出，有第一線執法檢察官批評金管會、數發部與NCC互踢皮球，其實一年前的打詐綱領1.0版，就已羅列相關問題，包括欠缺監管的人頭帳戶、氾濫的的第三方支付虛擬帳號、橫行無阻的電信境外門號等；既然政府都知道問題了，一年來卻毫無作為，直到上周才在開跨部會的打詐會議。

蔡英文 陳琬惠 詐騙

延伸閱讀

視察刑事局打詐國家隊 蔡英文：詐騙嚴重影響國人生活

影／蔡英文刑事局視察打詐成果 宣導詐騙「6不」

友邦巴拉圭準總統11日訪台 蔡英文、賴清德將分別接見

影／總統也來朝聖！高雄龍貓隧道打卡爆紅 蔡英文：陳其邁一定要我來

相關新聞

國民黨議員論文涉抄民眾黨 台師大：未達撤銷程度但建議道歉

國民黨籍新北市議員陳偉杰去年遭檢舉台師大論文涉抄襲，台師大今天表示，調查小組認為，其論文在寫作格式雖不盡符合目前寫作規範...

外役監修法政治味濃 賴清德找到「正確打開」郭台銘的方式？

一句「學長白死了」，引爆國人再度討論外役監制度的討論，甚至牽動總統大選。率先拋出致這個議題的郭台銘，迅速獲得侯友宜、賴清德的正面回應。而賴清德的重話，更迫使原本態度消極的法務部積極回應。表面上看來，這似乎是一個關於治安議題的討論，但實際上，無論是郭、侯、賴，此刻拋出、跟進議題，都有濃濃的政治影子。其中，賴清德更似乎找到了「打開郭台銘的正確方式」。

前國安會諮詢委員陳明祺 接任國防安全研究院執行長

國防安全研究院今天指出，國防院執行長由前國安會諮委陳明祺接任。

【重磅快評】從北流事件看柯文哲示範的世態炎涼與刻薄

民眾黨總統參選人柯文哲自爆，原計畫本月29日在台北流行音樂中心舉辦募款演唱會，結果被北市府擋下，只好改地點，柯感嘆「世態...

賴神下凡／「賴導」造神翻車 黨內示警阿中逆人設、韓總變韓導殷鑑不遠

民進黨提名的2024年大選總統參選人賴清德8日到東海大學商圈，原本計畫拍攝他的YouTube頻道「吃播」影片，結果卻碰到兩名恰巧在附近，好奇、喜歡看熱鬧、膽子又大的東海大學生，趨前感謝還沒上路的私立大專學雜費補助政策，恰巧其中一人還是即將上任的東海大學學生會羅姓會長。 一連串「恰巧」，讓賴清德的網路討論聲量陡升，還多了一個「賴導」外號。民進黨黨內人士說，賴清德先前被稱之為「賴神」，現在變成「賴導」，讓人想到高雄市前市長韓國瑜從「韓總」變成「韓導」，標誌的是網路族群的微妙氛圍變化，賴清德的決策圈應當成殷鑑。

陳琬惠批蔡政府打詐越打越詐 不該只是官僚式聽聽簡報

蔡英文總統今天到警政署視察打詐工作，民眾黨立委陳琬惠表示，蔡政府若想展現打詐決心，不該只是官僚式的聽聽簡報，做幾點不通不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦