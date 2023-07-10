陳琬惠批蔡政府打詐越打越詐 不該只是官僚式聽聽簡報

蔡英文總統今天到警政署視察打詐工作，民眾黨立委陳琬惠表示，蔡政府若想展現打詐決心，不該只是官僚式的聽聽簡報，做幾點不通不養的指示，要拿出魄力，別再讓各部會擺爛。

陳琬惠指出，詐騙案引發的民怨，逼得蔡英文必須親自站到第一線；攤開警政統計網數據，蔡總統執政7年多來，詐騙案幾乎年年成長，去年達到近3萬件，創蔡執政7年來新高；今年才過一半，已經有1萬6000件，號稱打詐國家隊，卻是越打越詐。

陳琬惠說，氾濫的詐騙案，幾乎已經到達天怒人怨的程度，蔡英文今天發言不僅無視詐騙猖獗現況，還持續大內宣政府打詐成果，看到多數受害人眼中情何以堪？

陳琬惠表示，如果蔡總統視察刑事局，是想叫醒擺爛的打詐國家隊，恐怕金管會、數發部跟NCC都要視察一輪，否則以這幾個部會顢頇的程度，難保不會繼續擺爛下去。

陳琬惠指出，有第一線執法檢察官批評金管會、數發部與NCC互踢皮球，其實一年前的打詐綱領1.0版，就已羅列相關問題，包括欠缺監管的人頭帳戶、氾濫的的第三方支付虛擬帳號、橫行無阻的電信境外門號等；既然政府都知道問題了，一年來卻毫無作為，直到上周才在開跨部會的打詐會議。