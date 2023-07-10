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立院台美國會議員聯誼會訪美 劉世芳盼促進全方位交流

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委劉世芳。記者季相儒／攝影
民進黨立委劉世芳。記者季相儒／攝影

立法院台美國會議員聯誼會將赴美華府訪問，訪問團團長民進黨立委劉世芳今天說，跨黨派立委訪美，定位為深化台美民主夥伴友誼，期許能夠促進雙邊全方位的交流。

立法院台美國會議員聯誼會7月11日至15日，由劉世芳率隊赴美國華府訪問，訪團成員包括國民黨立委陳以信、江啟臣，以及民進黨立委蔡適應、何志偉等人。

劉世芳透過新聞稿說明，預計拜會多位參議院與眾議院國會議員，包括軍事委員會、外交事務委員會印太小組與亞太小組、台灣連線、眾議院中國問題特別委員會等成員。

劉世芳說，訪問團還會拜會美國國安會與國防部官員，就區域情勢進行交流，同時拜訪美國在台協會華府總部，前往雙橡園視察我國駐美代表處外交事務工作，與駐美代表蕭美琴餐敍，訪問團拜會結束後，安排媒體茶敍。

美國在台協會 劉世芳 華府

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