立院台美國會議員聯誼會訪美 劉世芳盼促進全方位交流

民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲在粉絲見面會上說，下屆國會很可能三黨不過半，為穩定政局，民眾黨不排除與藍綠兩黨合作，行政院長由國會最大黨推薦。這建立在柯文哲當選、且民眾黨取得立法院關鍵少數的席次，然而柯文哲這套「類雙首長制」，政局非但不會穩定，立法院會3天一小吵、5天一大鬧…

2023-07-10 12:45