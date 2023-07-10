全台組「挺侯公車」 凌濤：盼全代會前停止所有紛爭

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤近日號召藍營立委參選人，全台串聯公車廣告力挺國民黨總統參選人侯友宜。凌濤今天在臉書表示，串連大家挺侯，就是希望在23日全代會前所有紛爭可以停止；侯友宜提出重啟特偵組的主張更與桃園息息相關，未來盼im.B詐騙案、郭哲敏詐團炒地案都能藉此一一釐清，給桃園市民一個交代。

國民黨今天舉行「北中南東南投 全台串連公車廣告挺侯友宜4大主張」記者會，力挺侯友宜包括能源、憲法九二、廢除NCC以及恢復特偵組等4項政見。參與串連者包括台中立委參選人廖偉翔、林家興、南投立委參選人游顥、高雄立委參選人李眉蓁、台南立委參選人姚正玉、宜蘭立委參選人黃琤婷等人。

凌濤表示，謝謝很多夥伴站出來「跨世代、跨區域大串連」，自掏腰包上架公車廣告，力挺侯友宜的正義之聲；他串連大家站出來以公車廣告力挺侯友宜，也是希望在723全代會之前所有紛爭可以停止，一步一腳印爭取民眾支持。