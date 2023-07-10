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全台組「挺侯公車」 凌濤：盼全代會前停止所有紛爭

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員凌濤先前在桃園掛出看板力挺國民黨總統參選人侯友宜，近日又號召藍營立委參選人，全台串聯公車廣告挺侯，力展團結。圖／凌濤提供
國民黨桃園市議員凌濤先前在桃園掛出看板力挺國民黨總統參選人侯友宜，近日又號召藍營立委參選人，全台串聯公車廣告挺侯，力展團結。圖／凌濤提供

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤近日號召藍營立委參選人，全台串聯公車廣告力挺國民黨總統參選人侯友宜。凌濤今天在臉書表示，串連大家挺侯，就是希望在23日全代會前所有紛爭可以停止；侯友宜提出重啟特偵組的主張更與桃園息息相關，未來盼im.B詐騙案、郭哲敏詐團炒地案都能藉此一一釐清，給桃園市民一個交代。

國民黨今天舉行「北中南東南投 全台串連公車廣告挺侯友宜4大主張」記者會，力挺侯友宜包括能源、憲法九二、廢除NCC以及恢復特偵組等4項政見。參與串連者包括台中立委參選人廖偉翔、林家興、南投立委參選人游顥、高雄立委參選人李眉蓁、台南立委參選人姚正玉、宜蘭立委參選人黃琤婷等人。

凌濤表示，謝謝很多夥伴站出來「跨世代、跨區域大串連」，自掏腰包上架公車廣告，力挺侯友宜的正義之聲；他串連大家站出來以公車廣告力挺侯友宜，也是希望在723全代會之前所有紛爭可以停止，一步一腳印爭取民眾支持。

凌濤強調，侯友宜所提的4大主張符合全民的期盼，其中，恢復特偵組與桃園息息相關，尤其八八會館郭哲敏詐騙集團炒地案，im.B詐騙案、中壢青埔青年求職詐騙案、公共場館的錯誤設計、發包等，「民進黨政府查了嗎？」期待侯友宜重啟特偵組，把這些弊案一一查清楚，給桃園市民一個交代。

國民黨桃園市議員凌濤先前在桃園掛出看板力挺國民黨總統參選人侯友宜，近日又號召藍營立委參選人，全台串聯公車廣告挺侯，力展團結。圖／凌濤提供
國民黨桃園市議員凌濤先前在桃園掛出看板力挺國民黨總統參選人侯友宜，近日又號召藍營立委參選人，全台串聯公車廣告挺侯，力展團結。圖／凌濤提供

侯友宜 桃園 詐騙集團

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