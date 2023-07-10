全台組「挺侯公車」 凌濤：盼全代會前停止所有紛爭
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤近日號召藍營立委參選人，全台串聯公車廣告力挺國民黨總統參選人侯友宜。凌濤今天在臉書表示，串連大家挺侯，就是希望在23日全代會前所有紛爭可以停止；侯友宜提出重啟特偵組的主張更與桃園息息相關，未來盼im.B詐騙案、郭哲敏詐團炒地案都能藉此一一釐清，給桃園市民一個交代。
國民黨今天舉行「北中南東南投 全台串連公車廣告挺侯友宜4大主張」記者會，力挺侯友宜包括能源、憲法九二、廢除NCC以及恢復特偵組等4項政見。參與串連者包括台中立委參選人廖偉翔、林家興、南投立委參選人游顥、高雄立委參選人李眉蓁、台南立委參選人姚正玉、宜蘭立委參選人黃琤婷等人。
凌濤表示，謝謝很多夥伴站出來「跨世代、跨區域大串連」，自掏腰包上架公車廣告，力挺侯友宜的正義之聲；他串連大家站出來以公車廣告力挺侯友宜，也是希望在723全代會之前所有紛爭可以停止，一步一腳印爭取民眾支持。
凌濤強調，侯友宜所提的4大主張符合全民的期盼，其中，恢復特偵組與桃園息息相關，尤其八八會館郭哲敏詐騙集團炒地案，im.B詐騙案、中壢青埔青年求職詐騙案、公共場館的錯誤設計、發包等，「民進黨政府查了嗎？」期待侯友宜重啟特偵組，把這些弊案一一查清楚，給桃園市民一個交代。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言