國民黨議員論文涉抄民眾黨 台師大：未達撤銷程度但建議道歉

國民黨籍新北市議員陳偉杰去年遭檢舉台師大論文涉抄襲，台師大今天表示，調查小組認為，其論文在寫作格式雖不盡符合目前寫作規範，且有部分內容不當引述或抄襲之情事，惟整體論文仍屬原創，未達撤銷學位程度。但也建議，陳偉杰應向關係人謝志得公開道歉。

台灣民眾黨宜蘭縣議員參選人謝志得去年指控，陳偉杰的台灣師範大學政治學研究所碩士論文大量抄襲他的論文，經人工比對，抄襲約2萬字，約50至60頁，因此他函文台師大，請校方撤銷陳偉杰的論文。

台師大今天發表聲明指出，台師大依據「國立台灣師範大學博、碩士學位論文違反學術倫理與誠信案件處理要點」，由國際與社會科學學院組成7人調查小組調查，並由校級「學位論文違反學術倫理審定委員會」完成審定程序。

台師大指出，調查小組認為其論文在寫作格式上，雖不盡符合目前寫作規範，且有部分內容不當引述或抄襲之情事，惟整體論文仍屬原創，違反學術倫理尚未達情節重大，故未達撤銷學位之程度。爰審定委員會要求陳偉杰應在112年12月31日前針對引述不當及抄襲之處，完成學位論文修正，並經學院審查後送交學校備查。另建議陳偉杰公開向關係人（檢舉人）謝志得公開道歉。

依據調查報告內容指出，陳偉杰碩士論文與關係人謝志得的碩士論文兩者之間，除在問題意識、研究時段、寫作架構及內容等方面明顯不同，在研究結論上亦與關係人論文有顯著差異；同時，陳偉杰在論文附錄中亦將訪談關係人之受訪內容整理於內，顯無隱匿之企圖。

也就是說，陳偉杰論文非但已清楚揭露謝志得提供重要觀點的貢獻，具體引用謝志得論文。此外，陳偉杰論文在背景知識、西文引用等文獻或理論回顧部分，雖有不當引述及抄襲情事，惟進一步檢視陳偉杰論文實質內容，其所提出的觀點，包括「政黨位移」、「中央派系的地方化」、「恩主轉換」等概念解釋2000年政黨輪替後至2005年間的宜蘭地方政治及地方派系變遷，仍屬原創性論述。

台師大表示，因早期論文沒有電子檔，人工比對花費時間，調查小組共計召開6次會議，過程嚴謹，但也相當耗時。國社院針對此次檢舉案，符合相關作業時程，但因仍要提報學校，進行後續行政程序，整體時間也較長。