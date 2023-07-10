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【重磅快評】我不是我的我?今日柯文哲打臉過去柯市長?

聯合報／ 主筆室
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨天參加董事長開講見面會，指借不到北流場館辦活動，感嘆世態炎涼。記者曾原信／攝影
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨天參加董事長開講見面會，指借不到北流場館辦活動，感嘆世態炎涼。記者曾原信／攝影

昨晚，民眾黨總統參選人柯文哲在直播節目中感嘆世態炎涼，他說原本七月底的個人直播募款演唱會，預定要在台北流行音樂中心舉行，但他才卸任市長三個月，「人家」就不讓他在那裡辦了，還嘲諷說這種事，太監就解決掉，不會到皇上那裏，按指市府下面的承辦人揣摩上意。

此話一出，立刻被台北市政府打臉，文化局長蔡詩萍說:北流法人化，是柯市府時的政策，當時柯辦來電承認，不能保證演唱活動沒有政治色彩；台北市長蔣萬安也回應說:北流不能舉辦政治活動，是柯文哲市長任內所訂下的規定；台北市議員游淑慧更翻出2021年的公文，北流租借辦法明確規定不得租借作為政治活動，相信若柯文哲今天還是柯市長，應該會支持北流的依法行政。

這就是柯文哲擅長的話術，常常以驚人、直白的語言來譁眾取寵，取得鎂光燈的注目，柯的話術表面看起來很有道理，但仔細一看，卻是不堪時間的檢驗，但柯也就看準，在現今每天訊息多如牛毛的網紅時代，大家都只看表面的斗大標題，不會有人去細究內容，就算日後被發現，也會被現在發生的訊息所掩蓋，who care?這也是柯文哲至今，能維持高人氣於不墜的不二法寶，

柯文哲深知選民是健忘的，例如柯文哲2014年剛當選台北市長時，曾經誓言要清查郝市府時期的五大弊案，如今八年過去，柯市長也都做滿兩任市長了，但五大弊案卻成為五大笑話；柯也曾經說上台後，要改善內湖科學園區的擁擠交通，但至今未見任何改善方案，內湖交通仍然混亂。

可見柯是說大於做，宣示大於實質作為，但是如今柯文哲成為總統候選人，過去的任何話語，都會被拿出來一一攤在陽光下檢視，說話直白，也許是柯吸引年輕人的法寶，但若不經思考，若常常會成為政治迴力鏢，形成自己的最大致命傷。

前總統李登輝晚年演講時，最常說:「我是不是我的我」，把「我是誰」當成是一種國族認同的政治騙術，而柯文哲以今日總統候選人的我，推翻過去柯市長的我，手法似乎如出一轍。

只是，李前總統至少是七十年前的往事，而柯文哲卻才是三個月前的事，柯主席也未免太健忘了吧。

柯文哲 內湖

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