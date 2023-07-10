邱毅：金溥聰慌亂急 把民調公司抹黑還洩侯友宜的底

前立委邱毅今天接受千秋萬事廣播專訪，談及國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，他說，金的發言把自己慌亂的心聲都講出來，面對侯友宜民調老三，不僅說別人是假民調，把所有民調公司抹黑，還洩了侯友宜的底，開記者會讓大家認為他在兵役的議題上背得不好。

邱毅表示，金溥聰歸隱了八年再出來，很多發言顯示金已經慌了，亂了，急了。例如民調公司做出侯友宜排行老三，這不是一家民調公司，是多家民調公司，趨勢非常明顯，在這種情況之下，金硬要說是90萬買下來的，不僅無法說服大家，還有耍賴的味道。金溥聰把所有的民調公司都給抹黑了，至於為什麼要這樣做呢？就是心虛。

邱毅說，金溥聰說小刀生繡了更有威力。67歲的人，一定有他的沉穩，還要有這種爭強鬥勝的心嗎？哪有做人執行長的拿出跟侯友宜的QA，說侯不是改口，反讓人家覺得是侯友宜背得不全，哪有做執行長的人去洩你主子的底呢？

邱毅指出，為什麼金溥聰急了亂了，從國民黨立委鄭麗文的例子，看得很清楚，鄭發現侯友宜準備不夠，才真的疑侯，認為換侯還來得及，不是反侯，是正面提出她的建議。如果鄭真的被黨紀處理，可能這個不分區立委就沒了，等於她是提著腦袋去做這樣的建議。

邱毅認為，現在用黨紀處理鄭麗文，只會引起更大的反彈，更有可能讓鄭麗文往反侯的路上去。這對於侯友宜的選情是正還是負，國民黨應該判斷清楚。

邱毅說，國民黨秘書長黃健庭對政治的看法非常不成熟，鴻海創辦人郭台銘最討厭人家說，如果他徵召沒過，要去做不分區立委。黃是睜眼說瞎話，他們徵召前確實有做這樣的交談，但郭沒有給黃難堪和拒絕，就默不吭聲，但這不代表郭同意。

邱毅認為，黃健庭對這次國民黨總統參選人徵召過程，發生的風風雨雨，是要負責任的。黃明知道這樣的說法當時講錯了，今天還把它提出來，不是等於在激怒郭台銘嗎？等於搬很多大石頭破壞與郭之間的協調，國民黨一定要改變這種老大心理。

邱毅表示，國民黨所謂的團結協調，就是你聽我的，對我唯命是從。國民黨談到藍白合和整合民眾黨總統參選人柯文哲，才會是無條件投降，這就是幼稚。這就跟黃健庭談郭台銘要接受不分區立委一樣，都是老大心態。

邱毅指出，現在是下架民進黨，打敗賴清德很好的機會，賴清德比蔡英文弱太多了。這麼好的機會，為什麼整個非綠聯盟是一場互相毀滅的仗呢？非綠聯盟的主體是國民黨，國民黨的組織沒有發揮功能，是因為沒有人才、財力，如果有郭台銘的錢就加油了，柯文哲受年輕人喜愛，國民黨要發揮功力要這兩人的幫忙。