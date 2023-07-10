影／主持世壯運被問2025總統身分開幕？ 侯友宜笑回

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今與台北市長蔣萬安主持「2025雙北世界壯年運動會組織委員會第五次委員會議」，這也是蔣上任後，首度以世壯運執委會主委身分，與侯主持籌辦進度會議，侯友宜今被問到是否2025會以總統身分出席？侯笑得相當開心，表示「我們一定會讓台灣站在世界舞台，台灣一定會站在世界舞台，謝謝。」

由於這次是蔣萬安上任後，第一次主持世壯運籌備進度會，蔣萬安受訪也表示，，當然希望屆時侯市長可以以總統身分出席世壯運開幕，當然最重要是希望世界看到台灣，讓優秀選手被世界看到，甚至不僅各國選手、親友到雙北、也到全台各縣市，帶動全台灣觀光、整體城市行銷，帶動經濟發展等。

蔣萬安表示，雙北市府很高興能爭取到2025壯年運動會舉辦，剛剛聽取執委會報告，非常完整，也特別派團到韓國、芬蘭實際考察，帶回很多心得，作為後續規畫上的參考借鏡，希望這次雙北壯年運動會雙北共同主辦，當然還有協辦城市桃園、宜蘭、新竹縣市等，就是共同把它當一個國際盛事，將世壯運辦到最好，辦得成功。

侯友宜致詞表示，雙北壯年運動會已經籌辦兩年半，現在剩下兩年時間籌辦，他也要謝謝雙北辛苦的工作小組、還有中央體育署的帶領下給雙北協助，尤其剩下兩年籌辦，剛好是疫後經濟大復甦，希望世界壯年運動會參與的國家愈多愈好，不僅帶動雙北、全台的觀光休閒運動，宣揚台灣，也讓台灣在國際上被看見。

蔣萬安致詞表示，2025壯年運動會由雙北共同主辦，整個申請籌畫非常辛苦，尤其先前經歷疫情期間，從申辦、簡報、合約等都要透過視訊，連簽約也是在視訊見證下完成，感謝爭取主辦同仁的努力付出，包括中央體育署大力協助，這次壯年運動會會辦得很成功，預估會有110國家選手、四萬多名隊職員、親友到台灣，不僅展現台灣在地優秀的舉辦賽事能力，也讓國際朋友到台灣，有絕佳的體驗感受。

世壯運執行辦公室表示，2025世界壯年運動會從今年9月開始，也會展開一系列世壯運暖身活動，今年預計將舉辦49場，透過各項運動體驗及運動訓練課程安排，提供國內民眾參與運動的機會，也邀請世界的壯年運動員，2024年2月一起報名2025雙北世界壯年運動會。