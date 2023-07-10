NCC辦打詐論壇 藍委轟：在冷氣房道德勸說詐騙集團？

國家通訊傳播委員會（NCC）明天舉辦打擊詐欺強化堵詐論壇，找行政院長陳建仁站台，也要求電信三雄派高層參加，分享堵詐經驗。國民黨立委洪孟楷今天說，辦論壇防詐，是要用講的，讓詐騙集團放下屠刀，還是道德勸說讓詐騙集團束手就擒，民進黨政府現在還搞不清問題出在哪，就是最大的問題。

洪孟楷表示，全民對詐騙深惡痛絕，希望有公權力的政府拿出解決辦法，主管機關之一的NCC，居然還在辦論壇要防止詐騙，你一言我一語在冷氣房討論，難道詐騙集團就會放下屠刀立地成佛，還是道德勸說能讓他們束手就擒。

他說，過去講了那麼久，源頭如果不管理，詐騙就層出不窮，讓基層員警疲於奔命。這點道理如果民進黨政府現在還不明白的話，過去這幾個月根本打詐打假的。

洪孟楷指出，根據搜尋網站的廣告刊登辦法，要刊登廣告者，必須提供相關身分證明文件，一頁式詐騙過那麼久時間持續猖獗，政府機關到底有沒有發函要求社群媒體或搜尋網站，提供刊登廣告的關係人身分，順藤摸瓜找出背後下廣告的元凶，才有機會直指核心。

洪孟楷說，近百萬電話門號被踢爆賣到對岸，現在清查狀況如何，過了兩周，NCC該給國人一個交代跟說法，這些門號如果真的被詐騙集團利用，不就坐實過去是NCC縱容及不作為，才讓國人一再面臨詐騙窘境。找出解決辦法、而不是原地打轉找藉口，辦論壇防詐，別怪國人罵出更難聽的話。