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曝檢舉回函 王鴻薇：涉案人僅林智堅、陳明通違反學倫

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇表示，2張檢舉結果的回函，不同意余正煌有抄襲林智堅和違反學倫行為，但陳明通、林智堅都被認定有錯。圖／王鴻薇國會辦公室提供
國民黨立委王鴻薇表示，2張檢舉結果的回函，不同意余正煌有抄襲林智堅和違反學倫行為，但陳明通、林智堅都被認定有錯。圖／王鴻薇國會辦公室提供

台大社科院長蘇宏達再次要求教育部、台大校方，將林智堅、鄭文燦、陳明通的審定報告，公諸於世，以昭公信。國民黨立委王鴻薇今天表示，勸台大校方與教育部，念及台大校方全體師生，與台灣高教界的名聲，早日懸崖勒馬，將真相公諸於世。

王鴻薇指出，台大不公布真相，那就從另一個角度，揭露陳明通、林智堅、鄭文燦這些敗壞校譽師徒，證據就是她兩張檢舉結果的回函，林智堅的抄襲案件，總體而言牽涉到四個人，分別是林智堅與其論文指導老師陳明通，以及余正煌和其指導老師李碧涵。

王鴻薇表示，台大調查報告，余正煌與李碧涵檢舉結果都不予成立，文件內容也說得很清楚，不同意余正煌有抄襲林智堅和違反學倫行為，但陳明通、林智堅都被認定有錯。

王鴻薇說，無論是鄭文燦、陳明通、林智堅哪一位，違反學術倫理的論文內容、審定結果都在網路上找得到，事情也早就人盡皆知，事發至今，台大校方、教育部對相關人等袒護，可以說是毫無意義的意氣之爭，只要一天不公告真相，只是持續讓台大與教育部，名譽受到傷害，獲利的也只是這些民進黨高官。

國民黨立委王鴻薇表示，2張檢舉結果的回函，不同意余正煌有抄襲林智堅和違反學倫行為，但陳明通、林智堅都被認定有錯。圖／王鴻薇國會辦公室提供
國民黨立委王鴻薇表示，2張檢舉結果的回函，不同意余正煌有抄襲林智堅和違反學倫行為，但陳明通、林智堅都被認定有錯。圖／王鴻薇國會辦公室提供
國民黨立委王鴻薇。圖／國民黨團提供
國民黨立委王鴻薇。圖／國民黨團提供

台大 林智堅 陳明通

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