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影／台中機場航廈整建完工 陳建仁：盡速恢復疫情前14條定期線

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
歷經3年多的努力，整建後的台中國際機場新航廈已投入營運，行政院長陳建仁今天到場視察。記者游振昇／攝影
歷經3年多的努力，整建後的台中國際機場新航廈已投入營運，行政院長陳建仁今天到場視察。記者游振昇／攝影

台中國際機場經3年多整建現已完工，行政院長陳建仁今天到機場視察表示，台中國際機場改善工程已完工，去年開始分階段陸續使用，可提升中部地區民航服務，希望盡速將台中機場在疫情前的14條國際定期航線恢復，他說中進中出是最好的方式。

歷經3年多的努力，整建後的台中國際機場新航廈已投入營運，行政院長陳建仁今天視察時肯定交通部民用航空局施工團隊的辛勞，也宣示未來台中機場將進一步闢建第三航廈，機場捷運與各項聯外交通，政府也會全力推動。

台中機場於2004年由水湳遷往清泉崗，2010年起，客運量快速成長，至2019年已達282萬人次，已趨近航廈設計容量290萬人次；民航局隨即啟動原已規劃的航廈整建計畫，將年容量擴建至369萬人次，其中國內線100萬人次、國際線269萬人次。

民航局長林國顯今天簡報時指出，此計畫投入10.85億元，為維持航廈正常營運，計畫採三階段的「半半施工」進行，利用疫情期間全力推動，主體工程已於今年5月全數完工，預計本月中竣工。

林國顯指出，此計畫主要成效包括擴充設施能量，新增3座空橋，擴充航廈年容量至369萬人次；也增進營運效能，既有航廈及國際航廈拉平樓板，增進國內與國際線營運調度彈性；此智慧綠建築弧形屋頂設計，優化排水，也強化建築機能、增進室內採光，獲得銀級綠建築與智慧建築合格級標章；另吾提升航站形象，二座航廈建築外觀融合，內部木樑及候機室挑高設計，創造優質空間感。

民航局也極力要求施工團隊應在施工期間建立安全文化，3年多的工期，施工期間零工安、零飛安事件，獲110年度工程金安獎佳作。

交通部長王國材指出，台中機場新航廈已全部啟用，國際與國內線共用，效率高，現在最大目標，是趕快恢復疫情前的14條航線，目前已恢復4條，希望一年內完全恢復。未來旅客由中部進出，可協助抒解桃機壓力。交通部協助台中市政府推動捷運橘線，協助旅客輸運。

行政院長陳建仁表示，中部有著密度最高的精密機械工業，存在很多「隱形冠軍」，台中機場對中部產業非常重要。台中機場整建工程去年已陸續啟用，接著最重要的目標就是航線儘快恢復，中進中出是最好的方式。

陳建仁說，政府會努力執行恢復觀光客的工作，希望今年來台旅客恢復到600萬，台中機場未來還要蓋第三航廈，包括明年要通車的國道一號連接台74線的系統交流道，以及未來的機場捷運等聯外交通，政府也會全力規劃。

民航局表示，提出新闢航線或增班可優免機場降落費等措施後，台中機場已復飛河內、胡志明、香港、澳門等定期航線；7、8兩月也陸續規劃了韓國釜山、越南峴港、韓國濟州島等包機航線，日本名古屋包機航線也在籌劃中；越南胡志明市、海防市及河內等定期航線，也可望年底前復飛。

歷經3年多的努力，整建後的台中國際機場新航廈已投入營運，行政院長陳建仁今天到場視察。記者游振昇／攝影
歷經3年多的努力，整建後的台中國際機場新航廈已投入營運，行政院長陳建仁今天到場視察。記者游振昇／攝影
歷經3年多的努力，整建後的台中國際機場新航廈已投入營運，行政院長陳建仁今天到場視察。記者游振昇／攝影
歷經3年多的努力，整建後的台中國際機場新航廈已投入營運，行政院長陳建仁今天到場視察。記者游振昇／攝影

機場捷運 航線 綠建築

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