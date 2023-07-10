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林飛帆稱發文會被網軍攻擊 徐巧芯：懦弱還想裝勇敢

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨籍台北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照
國民黨籍台北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照

民眾黨與國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜皆提「重啟服貿」惹議，雞排妹鄭家純昨發文點名民進黨副秘書長林飛帆再不出面說幾句話，未來大家很難替林說話；林飛帆發文說沒談論的原因，是擔心網軍攻擊歪樓。國民黨籍北市議員徐巧芯諷刺林「懦弱還想裝勇敢，每個月吸9萬黨的奶水，果然會讓人變成嬰兒模式」。

徐巧芯表示，林飛帆被鄭家純點名，批評他身為運動發起人卻不敢站出來辯護反服貿，他才跳出來說自己是怕「柯文哲網軍攻擊」，這種說法可笑且隱藏不住他懦弱的氣息。

徐巧芯說，林飛帆聲稱已沙盤推演「柯文哲網軍攻擊」這種說法無憑無據，根本就是他自己腦補，並且把所有可能反對他的意見都打成柯網軍，明明是在逃避責任。

徐巧芯指出，當時318運動如火如荼，林飛帆還是萬眾矚目的社運明星，自己只是一個初出茅廬的青年團總團長，仍然在網路上寫下支持服貿協議的理由，積極且具體的論述，願意為認同的理念奮戰到底，就算當下受到許多壓力，也認為政治就是應該勇敢站出來捍衛好的價值與政策。

徐巧芯說，當時被罵被嘲諷被攻擊被抹黑，仍然堅持到底，不像林飛帆扣上不同意見者「柯網軍」的帽子然後以此為由躲躲藏藏。就算真的有網軍，也選擇勇敢的站出來挑戰這群鍵盤俠，無所畏懼。

徐巧芯表示，同樣是曾經在政黨內任職，其實自己很看不起林飛帆被罵了以後才拿著一堆藉口討拍，其實明眼人都看得出來林飛帆對服貿早已無力辯護，只好噤聲。

林飛帆 徐巧芯 服貿

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