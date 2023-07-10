【專家之眼】美國財長葉倫女士，謙遜而自抑的北京行

在眾所矚目之下到訪北京的美國財政部長，此刻猶在返國飛航中的葉倫女士，或許很難想像她在北京拜會的行程與肢體語言，究竟會被各方的好事者給解讀出甚麼樣的政治訊號。

光是與她的交涉對手，何立峰副總理，進行三個多小時的閉門工作會談；然於期間，主要媒體所不斷播送的畫面，卻是她欠身三次的歷史鏡頭。

毫無疑問的，親共和黨的右翼媒體，認定的是她在鞠躬哈腰的卑屈獻媚；卻鮮少有人注意到：主客雙方的身高，差距頗大！因為長期的研究工作，拜倫女士如果不是因為有西裝外套的剪裁掩飾，早已是77歲高齡、微微彎駝的體態。

雖然這是一場註定不會有成果的會談，但葉倫女士依舊堅定表達：相信由雙方所邁出的這一步路，會是穩當的！畢竟中、美兩國的經貿依存高，更何況全球社經發展與財金政策執行，在在需要中、美交互作球的威信和拋接拉抬。

早先，於北京的一場限定與年輕、女性經濟學家的晤談午餐會，葉倫女士表示自己很難忘卻隻身一人與知決策會議的點滴過往；她也相信更多女性經濟學家願意投入到決策工作，於社會的包容發展與決策品質，影響都會更深遠的。

也由於餐會上的幾名人士，卻是外國媒體駐京辦的華裔工作者；因此原本的老中青傳承會與中、西交心，關鍵談話鮮少被報導；取而代之的，是習的本屆內閣沒有女性閣員，以及中、美女性在國會層級的參政比較。

這樣的切入角度，倒不令人意外就是。

只是一般人或許忽略了葉倫女士的完整資歷，她曾經是白宮首席經濟顧問，更有幾次整肅華爾街與金融禿鷹的果敢作為。像是她在2018年二月份，於其聯準會主席任期行將結束前的最後一個小時，葉倫女士簽署行政處分是凍結了富國銀行(Wells Fargo Bank)的資產成長，除非他們能降低高風險性的金融操作，與替換其在風險性資產的持有比重。

於今年三月間的矽谷銀行風暴，期間她更堅持不能以聯準會的出手做救援。眼前，美元體系的國際信用與美國公債市場的順利運作，在在都需要有她的人格擔保與強勢作為，才能贏得主要貿易國家與美債交易的市場信賴。

於葉倫女士完成在北京的第一天訪問後，美國官方迫不及待地透露，美國氣候特使凱瑞（John Kerry），將於隔一周接棒、前往中國大陸進行會談。正當全球投資人信心行將走到關鍵時刻，有一就有二、無三不成禮，此時的中美交涉、往返的熱絡與層級，都是跳水前的祈福保命符。

因此，當中、美作為全球兩大經濟體，正重新摸索和建構出市場競爭的規範，必要的高層溝通才能避免投機與信任的各方誤判；最重要的是，中、美雙方在氣候議題的投入與聯手決心，更是此刻全球決策者所看重的方向引導。