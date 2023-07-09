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獨／侯友宜說「拍謝」韓國瑜：愛與包容是我不變的信念

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨黃復興黨部日前在台北市玉喜飯店舉行成立67週年暨動員大會，國民黨總統參選人侯友宜（右）、高雄市前市長韓國瑜（左）等人受邀出席，眾人在台上喊完口號後，兩人交換意見。記者許正宏／攝影
國民黨黃復興黨部日前在台北市玉喜飯店舉行成立67週年暨動員大會，國民黨總統參選人侯友宜（右）、高雄市前市長韓國瑜（左）等人受邀出席，眾人在台上喊完口號後，兩人交換意見。記者許正宏／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今天出席活動表示，四年前高雄市前市長韓國瑜在拚總統的時候，當時做得不夠多，幫忙不夠，「拍謝（台語，不好意思）」讓韓落選。對此，韓國瑜回應，「愛與包容，是我不變的信念」，大家一起加油。

親韓人士表示，韓國瑜本來就是個大度的人，就像當年鴻海創辦人郭台銘與他競爭總統初選，最後郭在公開場合道歉，更下鄉拜訪韓，韓也兩度在臉書正面回應郭台銘，不計前嫌；此舉凸顯郭台銘在不知道自己是否會成為國民黨提名的人之前，就知道必須整合韓國瑜，拿出誠意和解。

至於侯友宜，親韓人士則表示，侯被徵召前，或許不方便拜訪韓國瑜，但被徵召後，居然等了一個多月才終於在公開場合與韓國瑜見面，兩人未有私下先談過的默契，導致雙方有些尷尬，這確實是侯友宜不足的地方；也許韓國瑜可以不計較，但不代表韓粉或韓的支持者可以接受這種廉價的「拍謝」。

韓國瑜 郭台銘 侯友宜

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