侯友宜與宜蘭農漁會三巨頭座談 基層謝他協助農產銷售

總統參選人侯友宜今天下午到宜蘭冬山良食農創園區，參觀農業產銷及青年創生成果，並與農漁會三巨頭座談，在冬山鄉農會總幹事黃志耀的帶領下，侯友宜與在地青年交流，了解其創業歷程，品嘗在地農特產素馨紅茶及霜淇淋，隨後在牆上簽名留念。

會中，宜蘭縣農會總幹事陳誌銘感謝侯友宜在疫情期間協助農特產銷售，並表示國土規劃法將在民國114年實施，對民眾權益影響很大，詳細內容必須提早讓基層了解因應，另外農作輔導收購價格過低，且宜蘭屬於颱風易侵襲區，對於農業設施補助應依照受害比例提高。

侯友宜回應，國土計畫法的國土保育區範圍劃設將對農民產生相當大的衝擊，因此過去在行政院會中就直接擋下，要求重新比對圖資，檢討劃設範圍；未來當選總統，除了要依照區域特性與農民溝通外，也必須考量整體產業規劃，保障農民權益。

至於農民所關心的收購價格問題，侯友宜表示，近期到各地許多農民都向其反映農作價格浮動過大，這代表市場及產銷規劃上出了問題，當總統的人有責任必須協助確保市場的穩定性，不論兩岸市場還是內銷市場，此外也必須依照需求做整體生產規劃，如此在因應未來極端氣候等不確定性因素時，農漁民生計才能獲得保障。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍提出遠洋條例不符比例原則、逃逸外勞缺乏有效管理等問題，侯友宜也回應未來當選總統將一一重新檢討。