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北檢不起訴「無良公關」 徐巧芯：鼓勵大造謠時代？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨北市議員徐巧芯。本報資料照片
國民黨北市議員徐巧芯。本報資料照片

去年選舉期間，網路瘋傳貼文，聲稱藍營找人跟拍與攻擊民進黨台北市長候選人陳時中，國民黨北市議員徐巧芯對粉專「無良公關公司」及107名網友提告，北檢最後不起訴粉專經營者等4人。徐巧芯今回應，檢察官在鼓勵側翼開啟大造謠時代，難道在網路上複製簽名與文件，再用假帳號傳給自己在不資訊就沒有誹謗他人的問題嗎？

徐巧芯表示，媒體人周玉蔻被起訴的案子，是因為她僅憑單一消息來源，沒向當事人查證，公開誹謗他人被起訴，而「無良公關公司」粉專沒有問過立委洪孟楷、林奕華、蔣萬安、李德維等任何一個人，僅有假帳號給他資訊就刊登出去，這刊登內容還偽造政治人物簽名，散布出去後，檢察官認為有查證，因為上面簽名和政治人物一樣，所以沒關係。

「檢察官在鼓勵側翼開啟大造謠時代嗎？」徐巧芯說，網路上可以查到總統蔡英文、副總統賴清德簽名，若隨意複製文件和簽名，再用假帳號傳給自己後散布資訊，就沒有誹謗他人的問題嗎？沒有偽造文書的問題？那是不是開啟大造謠時代？

徐巧芯再提立委賴品妤遭網友公然侮辱案件相比，即使網友罵人固然不對，犯嫌一開始還不承認，最後是檢察官扣押電腦、搜索網頁瀏覽記錄，才起訴涉案網友，「請問無良公關有沒有被檢察官扣押搜索電腦？我不知道」，當時蔣萬安還是台北市長候選人，被嚴重抹黑、偽造文書散布，為何沒有搜索電腦？

徐巧芯表示，辦案的朱姓檢察官之前起訴台北市長參選人蘇煥智，因為前國策顧問黃承國認為，蘇煥智所說黃母告別式有警官折蓮花是不實資訊，結果蘇煥智跟檢察官說，他自己有消息來源，但蘇煥智仍然被起訴，依照同標準，無良公關案件是否應該要起訴對方，「為什麼黃承國去告就幫黃承國起訴蘇煥智？」

徐巧芯說，明明是全台北市、全台灣都矚目的側翼抹黑案，對方還道歉了，也證實是偽造文書、不實資訊，檢察官卻不起訴，這也是7月16日要上街的原因，不只是居住正義，還包括司法正義，這幾年人民對檢察體系不信任也是重要訴求。

檢察官 徐巧芯 側翼

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