信賴台灣姊妹會相挺 賴清德再次強調建立性別友善環境

民進黨總統參選人賴清德今天出席「全國信賴台灣姊妹會」成立大會，來自各縣市的女性支持者擠爆現場。他再次強調要建立性別友善的環境，身為民進黨主席，對於性平事件採取零容忍立場，他也跟黨內說，碰到這事，不必大局為重，沒有一個人的身體容許別人冒犯。他說，每名女性都是可愛玫瑰花，所有從政人員都應讓女性幸福快樂，他承諾一定會盡自己的力量，讓每名女性都能有尊嚴追求並實現夢想。

「全國信賴台灣姊妹會」今天下午在台北舉行成立大會，由立委賴品妤擔任「青春女力團」團長，賴清德也在「可愛的玫瑰花」歌曲中大進場走向舞台，現場氣氛熱烈。賴今天也收下姊妹會成員贈送的手摺2024顆星星罐，賴清德說，小星星上面寫滿了對台灣的祝福，也是對他的期許，讓他感到非常溫暖。

賴清德致詞時指出，未來他的責任，就是讓大家幸福，他會詳讀支持者贈送的2024顆小星星留言，並一一落實，讓每一位女性都能夠亮晶晶。他也說，每名女性都是可愛的玫瑰花，玫瑰花就是要漂漂亮亮的，所有從政人員不管男性女性，都應該要讓每名女性幸福快樂亮晶晶。

賴清德說，他承諾一定會盡自己力量，讓每名女性都能夠有尊嚴地追求自己想要的生活，不管是選擇哪個行業、追逐什麼夢想，想要選擇婚姻家庭、養兒育女，他都應該讓大家能夠實現夢想。

賴清德表示，台灣是民主自由的國家，大家才有幸福快樂的機會，他特別細數多位民進黨女性政治人物的貢獻，包括前副總統呂秀蓮、監察院長陳菊、總統府資政葉菊蘭、前彰化縣長周清玉、作家黃越綏等人，且除了站在第一線對抗專制獨裁的女性，在家庭的婦女也貢獻非常大。

賴清德也再次提到，他要建立性別友善的環境，前不久民進黨發生幾起性平事件，身為黨主席，採取零容忍立場，他也跟黨內說，當受到冒犯，「不必大局為重，因為你的權益比什麼都重要」，民進黨不只嚴謹處理性平事件，同時進行黨內革新，希望建立民進黨黨內性別友善工作環境。

賴清德表示，民進黨還要推動國內修法，立法院臨時會就會通過性平三法，他的理念是，不希望發生這些事，若一旦發生，就要勇敢解決；不只解決個案，同時要建立更好的環境、黨內與全國環境，這樣才不辜負站出來陳述過程的受害者。