賴清德巧遇2學生談私校學費補助 徐巧芯拋最大疑點：他們是怎麼有感的？

民進黨總統參選人、副總統賴清德日前分享巧遇學生感謝他提「私校學費補助」，國民黨籍北市議員徐巧芯今諷刺是「巧遇界的天王」，批評賴拿國家資源綁架、威脅民眾，說不投民進黨就不給補助，這是語帶威脅的大撒幣，政策預計明年2月上路，不知道這2位學生是如何有感，可以講出「能幫忙省錢」的荒謬言論，到底賴神是不是賴導。

徐巧芯大酸，賴清德基本上可以說是巧遇界的天王，他政治生涯前半段，是以台南市長身份，在路上像是金田一一樣，巧遇各種病患、老奶奶、車禍的，後半段就是遇到藝人、路邊妹妹、學生等。

徐巧芯說，那2位學生剛好是學生會長，才剛出席政策記者會，最匪夷所思的地方，2位學生竟然說對「私校學費補助」非常有感，這樣暑假就不用打工，但現在就是暑假，2個弟弟如果現在就沒有打工，代表本來就不用，政策也根本沒上路，不知道有感是有感到哪裡去。

徐巧芯批評，賴清德這項政策是選上才會給，這是大家不能接受的，怎麼可以拿國家資源綁架威脅民眾，說「不投我就不給補助」，這不是大撒幣，這是語帶威脅的撒幣，不曉得這2個學生是怎麼有感，他們2個如果本來就不需要打工，代表本來就沒有打工需求，跟政策一點關係都沒有。

徐巧芯提到，2位學生談話時，賴清德後方有個民進黨籍的台中市議員向學生比手勢，好像是要他們講大聲一點或講多一點，而這2個學生很奇怪，發言愈來愈大聲、愈來愈急迫，好像被對方控制一樣，立刻吐出積極性的發言。

徐巧芯說，2022年選舉期間，當時有媒體街訪年輕人，專門說台中市長盧秀燕做不好，立法院副院長蔡其昌比較棒，後來發現年輕人就是民進黨議員的助理們，2022年巧遇民進黨助理訪問來黑盧秀燕，2024年大選又可以碰到東海大學學生會長，在台中市議員比手勢後，就積極發言，對一個還沒上路的政策說「可以幫忙省錢」這種荒謬言論，到底賴神是不是賴導，只說他真的巧遇界的天王。