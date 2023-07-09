黃國昌：民進黨為權貴開後門 其他外役監改革全盤拒絕

時代力量前立委黃國昌今天說，殺警犯至外役監引起社會強烈批判，民進黨總統參選人賴清德終於看不下去，法務部長蔡清祥還在歐洲，民進黨當初只花三個月火速完成為權貴開後門的修法，其他修正與改革，是全盤拒絕。

有員警昨天深夜爆料，夜店殺警案被告定讞入獄，獲調外役監服刑，引發社會議論，賴清德今天說，希望法務部矯正署對外清楚說明，該停止就要停止，應該修法杜絕這情形就應該要修法，重罪犯應該實實在在服完役期，不能走旁門左道。

黃國昌下午臉書表示，狗吠火車好幾年了，今天終於等到連賴清德也看不下去，請問人在歐洲的蔡清祥還要混嗎？還要搪塞嗎？

黃國昌指出，當初為了讓民進黨的高雄大樁腳李清福去外役監，民進黨2020年只花了三個月，火速完成為權貴開後門的外役監條例修法，至於其他的外役監的修正與改革，民進黨全盤拒絕。

黃國昌說，即使去年8月發生外役監逃犯殺警的悲劇，民進黨也是戲演完，就沒下文，能拖就拖，能混就混，難不成只有幫民進黨的權貴開後門，民進黨才願意動，真是讓人忍無可忍，請大家一起在7月16日站出來，拒絕權貴司法、要求外役監制度改革。