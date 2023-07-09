殺警犯竟入外役監 陳以信批民進黨修法打假球

夜店殺警案受刑人入獄後，卻獲調外役監服刑，引發議論。國民黨立委陳以信今天表示，法務部與民進黨團去年修「外役監條例」根本是打假球，他呼籲法務部應即重啟修法程序，且立法院朝野黨團應在臨時會期間，加速外役監條例三讀，積極回應國人期待。

陳以信表示，去年8月間台南明德外役監逃犯殺害2名員警，他正擔任立法院司法及法制委員會召委，為此他專程安排前往法務部矯正署與外役監獄實地考察，當場決議要求法務部立即強化外役監的篩選及管理機制，應排除重大犯行與累犯受刑人申請外役監的資格。當時法務部立即允肯，將依此原則進行修法。

陳以信指出，其後法務部在第六會期時提出修法版本，內容從嚴調整遴選標準，延長在監考核，並列舉消極排除事由。負責主審的民進黨籍召委陳歐珀曾2度排審、一次舉行公聽會，最後審查會卻因民進黨消極動員而流會，未能完成委員會審查，導致今天該受刑人仍能申請進入外役監的惡果。

陳以信說，民進黨團在「外役監條例」修法過程刻意怠惰，根本是打假球，才會錯失最佳修法契機，導致易寶宏等重犯受刑人仍能申請外役監，民進黨團修法怠惰應負最大責任。他呼籲法務部應即重啟修法程序，立法院臨時會即將於7月中旬召開，朝野黨團應於臨時會積極修法，以滿足國人期待。