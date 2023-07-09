王金平將開課授談判協調 網暴動喊「想報名」點名綠營這1人跟上

立法院前院長王金平縱橫政壇多年，在面對藍綠黨團紛爭，展現出協調溝通能力，被外界稱為「喬王」、「公道伯」。近日有網友發現，王金平將開線上課程，教人如何「談判協調」，消息一出立刻引發轟動，有人甚至直言，「這等級跟麥可喬丹教你打球差不多了吧」。

近日粉專「台灣迷因 taiwan meme」發文表示，被外界喻為「喬王」的王金平，將在線上平台shifu開設課程，運用在政壇40多年的經驗，親自傳授民眾談判協調的技巧，這令台灣迷因直呼根本是大師級開課，「我想這等級跟麥可喬丹教你打球差不多了吧」。

王金平將在線上平台shifu開談判協調課程，引發網友一陣討論。圖／擷自shifu

貼文曝光後掀起熱烈討論，不到一天就吸引超過七千名網友按讚，許多人喊想報名，「認真會想買！」、「這個課程超頂」、「真藍鑽級講師」、「該組隊報名了吧」、「院長認識的人都比我路上看到的人還要多」、「我還真的有興趣 ... 但要如何實戰呢？中式談判博大精深」。

台灣迷因也在留言串回覆，「以後跟人家談判，先嗆一句『我跟王金平學的』，人家就先縮了」，同時他也tag民進黨團總召柯建銘，「總召，該考慮一下出課了吧」。