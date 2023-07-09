國安官員宣稱中共正介入台灣選舉 非法金流難查察

總統大選明年進行，國安官員今天表示，中共確實正在介入台灣選舉，透過機艦擾台等武力恫嚇、經濟工具操作以及認知作戰等方式影響台灣。介入選舉的其中一種方式為非法金流，斷點檢警更難查察。國安局曾利用檢察官講習時機，說明國安案件蒐證重點，讓法院能更積極處理，嚇阻中共滲透。

國安官員說，介入選舉的其中一種方式為非法金流，非法金流查緝最難，因為涉及供應端、接收端及流向，較容易查察的是接收端，因為內應接收後，將介入選舉，國安局與國外合作，彌補斷點不易調查特性，同時檢調單位也開設專門課程，了解相關犯罪的態樣與模式。

國安官員指出，反情報與反滲透是國安局業務，台灣是民主開放的社會，有被滲透的弱點，若要彌補，法制面必須健全，若沒有法治，法律工具就沒有政策工具可以處理，國安局與許多情報機關合作，針對反制非法金流、假訊息等各種認知作戰進行管考。

他說，外界質疑國安事件常重重舉起，輕輕放下，未來會有蒐證重點的標準化，讓檢察官有一致的標準處理，這樣法院才能更積極處理，否則院方也常抱怨檢方證據力不足，最高檢也出版國安事件的彙編，讓檢察官辦案時能知道注意事項，相關機制建立非常重要，才能有效達到嚇阻目的。國安局已透過檢察官講習，說明蒐證重點。