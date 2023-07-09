快訊

陸網瘋傳李玟老公Bruce社群「我一直對她很好」 1線索揭真相

科技廠老闆嘆年輕人沒志氣，只想開咖啡館……他反而認為這是件好事

國安官員宣稱中共正介入台灣選舉 非法金流難查察

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局。圖／本報資料照
國安局。圖／本報資料照

總統大選明年進行，國安官員今天表示，中共確實正在介入台灣選舉，透過機艦擾台等武力恫嚇、經濟工具操作以及認知作戰等方式影響台灣。介入選舉的其中一種方式為非法金流，斷點檢警更難查察。國安局曾利用檢察官講習時機，說明國安案件蒐證重點，讓法院能更積極處理，嚇阻中共滲透。

國安官員說，介入選舉的其中一種方式為非法金流，非法金流查緝最難，因為涉及供應端、接收端及流向，較容易查察的是接收端，因為內應接收後，將介入選舉，國安局與國外合作，彌補斷點不易調查特性，同時檢調單位也開設專門課程，了解相關犯罪的態樣與模式。

國安官員指出，反情報與反滲透是國安局業務，台灣是民主開放的社會，有被滲透的弱點，若要彌補，法制面必須健全，若沒有法治，法律工具就沒有政策工具可以處理，國安局與許多情報機關合作，針對反制非法金流、假訊息等各種認知作戰進行管考。

他說，外界質疑國安事件常重重舉起，輕輕放下，未來會有蒐證重點的標準化，讓檢察官有一致的標準處理，這樣法院才能更積極處理，否則院方也常抱怨檢方證據力不足，最高檢也出版國安事件的彙編，讓檢察官辦案時能知道注意事項，相關機制建立非常重要，才能有效達到嚇阻目的。國安局已透過檢察官講習，說明蒐證重點。

國安局 檢察官

延伸閱讀

特勤安維8號任務下月兵推 候選人掃街車具環景錄影性能

瓦格納兵變前 國安人士：台與盟友交換資訊正確預判

國安高層：中共介入2024大選 由收轉放營造施惠氛圍

確保總統大選維安 國安局8月將舉辦大型實兵演練

相關新聞

名醫嘆支持者對黃國昌心死 希望用同樣標準檢討停車場

退休家醫科醫師楊斯棓今天說，時代力量前立委黃國昌近日把批評他的人打成民進黨鐵粉，這些人在黃國昌最需要支持的時候，花費的時...

國安官員宣稱中共正介入台灣選舉 非法金流難查察

總統大選明年進行，國安官員今天表示，中共確實正在介入台灣選舉，透過機艦擾台等武力恫嚇、經濟工具操作以及認知作戰等方式影響...

【重磅快評】巧遇賴清德的12種方式 賴神變賴導？

民進黨總統參選人賴清德拋出補助私立大學學雜費政見後，賴昨走訪東海商圈「巧遇」兩名東海大學生當面表達感謝，引發議論。媒體人...

美要台灣設P4實驗室開發生物戰劑？ 文件顯示民進黨政府曾開會討論

美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力，開發生物戰劑。預醫所所在陽明營區，早年是政府推動軍事反攻大陸，秘密計畫作業的營區，美方要求台灣利用這個營區研發生物戰劑，針對的敵對對象不言而喻。

民進黨嘲諷黃國昌「畸零地王」 能改變年輕人買不起房事實？

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將上凱道舉辦「716公平正義救台灣」活動，劍指凱道另一頭的總統府層峰。為了化解民怨，民進黨「圍魏救趙」老招又出籠，黃國昌和國民黨總統參選人侯友宜的陳年舊案立刻被「挖呀挖呀挖」，綠營趁機轉移討論焦點；但現在執政的是蔡英文總統，民進黨不論如何嘲諷黃國昌「畸零地王」、侯友宜「包租公」，也無法掩蓋蔡政府「居住不正義」的事實。...

友邦巴拉圭準總統11日訪台 蔡英文、賴清德將分別接見

外交部今天表示，巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）7月11日應邀率團訪台，由蔡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦