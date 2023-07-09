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【重磅快評】巧遇賴清德的12種方式 賴神變賴導？

聯合報／ 主筆室
賴清德副總統昨結束台中榮總活動，轉往東海商圈，巧遇學生談私大補助。圖／聯合報系資料照片
賴清德副總統昨結束台中榮總活動，轉往東海商圈，巧遇學生談私大補助。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德拋出補助私立大學學雜費政見後，賴昨走訪東海商圈「巧遇」兩名東海大學生當面表達感謝，引發議論。媒體人整理出「12種賴清德巧遇系列」，網友忍不住吐槽，「賴神和學生的巧遇宣傳，我還以為身在北韓」；該學生雖澄清是「湊熱鬧巧遇賴」，但箇中巧妙令人玩味，網友質疑「賴神變賴導」。

人海茫茫，小老百姓要撞見達官貴人，不論是巧遇或巧合，還要講出符合政治人物期待的答案，機率堪比「彗星撞地球」。「巧遇政治學」其來有自，過去的手法常見「捕捉野生政治人物」，民眾或網紅恰好拍到政治人物親民行徑；如今更升級，政治人物彷彿為善不欲人知的漫威英雄，一出手就可以濟世救人，背後卻難掩人為的斧鑿痕跡。

賴清德昨天巧遇兩名東海大學生，其中一名學生說，原本每學期學費近5萬元，現在減免後剩1萬多，其實滿有感，他現在也不用打工了。不過，網友踢爆，其中一名學生日前曾參加「高教平權」記者會，聲援賴清德政策；且學費減免政策明明還沒上路，學生現在就不用再打工，更被質疑是「穿越時空演很大」。

網友在PTT還原現場畫面，兩位學生接受媒體採訪時，後方的民進黨議員曾威疑似還用手勢「提醒」學生講話大聲一點，並安排其他受訪者站位，質疑曾威曾任民進黨前議員陳世凱的辦公室主任，種種有利賴清德的巧遇新聞，似非偶然。

媒體人黃揚明今天也整理出「賴清德巧遇系列」，戲稱「比徐巧芯還巧」。除了昨天的東海男大生，還有總統府資政、台中市小英之友會信賴台灣後援總會會長李茂盛，多年前曾在高鐵上巧遇賴清德，當時同列車有乘客身體不適，李茂盛親眼看到賴清德跑步衝過去救人。此外，2015年賴清德時任台南市長期間，視察學甲區治水工程時，偶遇一位老先生身體不適，賴清德趕緊伸出援手等救人事蹟。

賴清德種種救人事蹟，經過支持或粉絲造神宣傳，賴清德被暱稱為「賴神」。國民黨台北市議員徐巧芯表示，以前賴神也經常在台南巧遇，最有名的就是在賴清德台南市長任內颱風天不放假，還巧遇剛放學的小朋友勸她趕緊回家，被戲稱為「賴神勸童」，被比喻自己造的孽，卻在那邊假惺惺；一個還沒上路的學費減免政策，竟被簡單粗暴的造神成這樣。

面對質疑，民進黨最慣用的辯解方式就是對手在操作「認知作戰」，這次大學生稱讚賴清德高教政策反被起底，操作認知作戰的高手竟是民進黨。民進黨立委許智傑反批，有些人雞蛋裡挑骨頭，刻意挑一個學生來擴大解讀，大家笑笑就好；國民黨台中市議員黃健豪質疑，民進黨議員助理曾假扮路人批評台中市長盧秀燕的施政，一再透過「演員」來操作輿論，再次應證民進黨就是全台最大詐騙集團，「根本是網軍操作實體化」。

一個巧遇、各自解讀，一旦造神過頭必引發負評，「賴神」若變「賴負」，賴清德恐怕很難讓全民「信賴」。

賴清德 民進黨 議員

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