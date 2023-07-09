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名醫嘆支持者對黃國昌心死 希望用同樣標準檢討停車場

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量前立委黃國昌（左）與民進黨前副秘書長林飛帆（右）在2014年的太陽花學運期間緊密合作。記者屠惠剛／攝影
時代力量前立委黃國昌（左）與民進黨前副秘書長林飛帆（右）在2014年的太陽花學運期間緊密合作。記者屠惠剛／攝影

退休家醫科醫師楊斯棓今天說，時代力量前立委黃國昌近日把批評他的人打成民進黨鐵粉，這些人在黃國昌最需要支持的時候，花費的時間跟金錢甘願相挺，希望黃國昌用質疑別人的標準，檢討自己的停車場。

楊斯棓在臉書指出，2015年7月18日第一次參加時力募款餐會，認了一桌，黃國昌近日持論把批評他的人打成民進黨鐵粉，或者各種更不堪入耳的名詞，內心只能用隱隱作痛來形容。

楊斯棓說，抨擊黃國昌者，多人都曾經參加這場2015年的時力募款大會，這些人在黃國昌最需要支持的時候，花費時間跟金錢相挺，當時有一派人主張區域票、政黨票全部留給民進黨，一票都不要分出去，鞏固本土力量。

楊斯棓表示，還有一派人認為，多出一個持續茁壯的時代力量，會與民進黨良性競爭，對兩黨來說都是好事，所以這派人願意出錢出力，甘願支持時力，當天競標最高價的義賣商品，是一幅主角為總統府前資政的畫作。

楊斯棓指出，之後幾年，時力各地的募款餐會，他至少親自參加過三次，有一次不能參加，但是告訴某候選人，某某競標商品，他出20萬元，如果現場有人出比他多就賣給別人，這樣競選經費比較充裕，結果當天現場喊到18萬元，最後就是被他買下。

楊斯棓說，他沒有加入時代力量，或者任何一個政黨，更不要說覬覦、想跟人競爭任何一個位置，而這些願意出錢出力挺台派的人，他也認識不少，眼見黃國昌這幾年的改變，大家心悶心痛心死。

楊斯棓表示，希望黃國昌用質疑別人的標準，檢討自己的停車場；希望黃國昌不要扯自己的媽媽，黃媽媽何辜；希望黃國昌公布那塊停車場近幾年的租約跟匯款紀錄；希望黃國昌電光石火般地解釋外界質疑的違建疑雲。

楊斯棓指出，近年的黃國昌，讓他想到台北市前議員李慶安，當年擁有美國籍的李慶安，質疑局處首長擁有雙重國籍，國民黨台北市議員徐巧芯、節目主持人黃智賢、中天都不可能是綠營側翼，近日也都針對這些主題質疑黃國昌。

楊斯棓認為，如果無法盡速面對這些問題，黃國昌的政治生命，只會加速走向油盡燈枯，誰會請一個沒有擔當的人當法務部長，誰會請一個家有違建的人當法務部長，誰會請一個厲聲質疑他人，卻用寬鬆標準放過自己的人當法務部長，公平正義從自己做起，黃國昌要改變台灣先改變自己。

黃國昌 時代力量

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