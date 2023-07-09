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MLB／大谷翔平中斷連4戰未開轟 第32轟仍是全聯盟最強

民眾黨禮讓後 于美人、黃珊珊首合體掃街南門市場

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
在民眾黨拋出要禮讓無黨籍台北市第五選區立委參選人于美人（中）後，首度與台北市前副市長黃珊珊（右）合作，一起在南門市場掃街拜票。記者鍾維軒／攝影
在民眾黨拋出要禮讓無黨籍台北市第五選區立委參選人于美人（中）後，首度與台北市前副市長黃珊珊（右）合作，一起在南門市場掃街拜票。記者鍾維軒／攝影

無黨籍北市第五選區（萬華、北中正）立委參選人于美人首次與民眾黨合作，今邀請台北市前副市長黃珊珊赴南門中繼市場掃街，聽取攤商即將從中繼市場遷回原址全新大樓之相關意見。于美人邊逛邊介紹各攤位特色，拿起海鮮推銷、和攤商包水餃，黃珊珊則不忘替民眾黨主席柯文哲拉總統票，2人在市場相當受歡迎，不少攤商與民眾搶拍合照，聲勢大好。

針對南門市場搬遷與東門市場改建，于美人受訪時表示，南門市場的遷建是北市府非常成功的案例，將不可能化為可能，且中繼市場的模式也將攤商影響減至最小，讓中正區居民「2大灶腳」之一的南門市場能夠煥然一新，這是非常值得參考的經驗，攤商熱情歡迎黃珊珊就是最好的證明，這是一張非常亮麗的成績單。

于美人說，東門市場遷建也是中正區重要的盼望之一，東門市場老舊失修，不管是衛生還是公共安全上都已經有很大疑慮，而內市場部分95%攤商都願意遷入中繼市場，但中央卻在今年底準備收回土地新建數發部，拆除中繼市場，東門市場遷拆與重建將無限延宕，實在讓人憂心。

于美人認為，數位發展部延平辦公室花好幾千萬裝潢，將來也沒有要裁撤，如果12月31日就要拆掉中繼市場就太可惜，要誠心向中央為民請命，能不能保留中繼市場至少3年，讓東門市場攤商進駐，盡快改建東門市場，某種程度來說是防災重建，不要到時候變成災後重建，那就要付出太大代價。

黃珊珊指出，東門市場改建案獲得柯文哲的高度重視，柯文哲身為台北市前市長，深知東門市場遷建的迫切性與必要性，若柯文哲當選總統，數發部新建大樓的計畫將推遲，優先保留中繼市場予東門市場遷拆使用。

黃珊珊提到，去過2次拜會行政院和財政部，當時稱有BOT案才不願出借，如今要讓數發部使用，就沒有所謂BOT簽約或違約問題，如果延到東門市場攤商進駐、舊市場改建，就不用重新找場地、花錢，否則改建將遙遙無期。

另外，民進黨籍北市議員吳沛憶日前稱「很少在基層看見于美人」，被問到是否因此跑市場？于美人強調，上周就把選區內的所有里都跑完，吳沛憶指控「都是工讀生在跑」的說法很讓人失望，一直期待年輕、高學歷的參選人能關心區域發展、針對國家政策進行辯論，她好的不學、學壞的，這種政治性語言不該由年輕的參政者講出來，回到選舉操弄。

于美人表示，能否就選民真正關心的重大政策討論？前幾天看到吳沛憶Facebook談私校學費補助議題，也沒看見她的想法，只是轉貼民進黨中央廚房的東西，滿可惜的，如果是這樣的語言，以後就不再回應，浪費選民時間。

北市 黃珊珊 柯文哲

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