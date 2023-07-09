快訊

MLB／大谷翔平中斷連4戰未開轟 第32轟仍是全聯盟最強

友邦巴拉圭準總統11日訪台 蔡英文、賴清德將分別接見

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）將於7月11日應邀率團訪台。 (美聯社)
巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）將於7月11日應邀率團訪台。 (美聯社)

外交部今天表示，巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）7月11日應邀率團訪台，由蔡英文總統及副總統賴清德分別接見及設宴款待。

外交部說，貝尼亞7月11日至15日率團訪台，重要成員包括候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga），外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，貝尼亞就職前，遠道來訪，適逢7月12日兩國建交66周年紀念日，對深化兩國傳統邦誼具有重大意義。為示禮遇與重視，蔡英文總統及賴清德副總統分別接見及設宴款待，就雙邊合作及共同關切議題交換意見。在台期間，貝尼亞將會晤外交部長吳釗燮，拜會經濟部長王美花及衛生福利部長薛瑞元；也將參訪台灣科技大學、財團法人台灣世界展望會，進行產業座談會及參觀經建文化設施。

外交部說，巴拉圭是我國在南美洲的堅實友邦，長年堅定支持我國國際參與，持續在聯合國大會、世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織，及聯合國氣候變化綱要公約締約方大會等國際場域，為台灣仗義執言。兩國邦誼篤睦，攜手推動多項福國利民的合作計畫，成效斐然，廣獲巴國人民肯定與感謝。

外交部 蔡英文 巴拉圭 賴清德

延伸閱讀

2大學生感謝賴清德 他整理12巧遇系列 網：怎缺經典賴神問童

賴清德巧遇學生讚學費補助有感 徐巧芯：簡單粗暴的造神 笑死

影／總統也來朝聖！高雄龍貓隧道打卡爆紅 蔡英文：陳其邁一定要我來

國人不健康年數長達8年 賴清德：我有心打造健康台灣

相關新聞

法務部聲明惜未完成外役監修法 郭台銘：豈能不憤怒

法務部今天表示，外役監條例部分條文修正草案經立法院司法法制委員會去年兩次審查會議，一次公聽會後，惜尚未完成立法程序。鴻海...

民進黨嘲諷黃國昌「畸零地王」 能改變年輕人買不起房事實？

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將上凱道舉辦「716公平正義救台灣」活動，劍指凱道另一頭的總統府層峰。為了化解民怨，民進黨「圍魏救趙」老招又出籠，黃國昌和國民黨總統參選人侯友宜的陳年舊案立刻被「挖呀挖呀挖」，綠營趁機轉移討論焦點；但現在執政的是蔡英文總統，民進黨不論如何嘲諷黃國昌「畸零地王」、侯友宜「包租公」，也無法掩蓋蔡政府「居住不正義」的事實。...

友邦巴拉圭準總統11日訪台 蔡英文、賴清德將分別接見

外交部今天表示，巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）7月11日應邀率團訪台，由蔡...

蔣萬安訪星「見到該見的人」 傳見李顯龍、黃循財

台北市長蔣萬安上任後首度出訪新加坡，昨結束四天三夜行程返台，對於在新加坡的「神秘行程」，蔣表示，「見到了該見的人」。據悉...

殺警凶手服外役監 郭台銘：警察白死 716站出來怒吼

鴻海創辦人郭台銘昨晚臉書發文表示，外役監逃犯殺警案未滿一年，矯正署還把九年前夜店殺警凶手放到外役監，「這就是民進黨給人民...

夜店殺警案凶手外役監服刑 郭台銘：716我將站出來表達憤怒

鴻海創辦人郭台銘今在臉書發文表示，外役監逃犯殺警案未滿一年，矯正署還把9年前夜店殺警案兇手放到外役監「這就是民進黨給人民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦