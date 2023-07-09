殺警凶手服外役監 郭台銘：警察白死 716站出來怒吼

鴻海創辦人郭台銘昨晚臉書發文表示，外役監逃犯殺警案未滿一年，矯正署還把九年前夜店殺警凶手放到外役監，「這就是民進黨給人民的司法正義嗎？」他問，法務部長蔡清祥到底做了什麼？蔡總統執政七年什麼都沒變，弄破社會安全網的元凶還是政府自己。

郭台銘說，這是執政黨傲慢，也是民進黨政府的傲慢「警察白死了，政府都在打假球，我們還不憤怒嗎？」當官員踐踏基層，民意就必須反撲，七月十六日「我將站出來表達我的憤怒」。

郭台銘強調，官員一連串失職，害這些警察家庭永遠無法團聚，蔡總統二○一六年就職曾說「必須要讓受害者及家屬覺得，不幸事件發生時，政府是站在他們這一邊。」如今回顧實在諷刺，弄破社會安全網的元凶是政府自己，「人民該不該憤怒？要不要大聲怒吼？」