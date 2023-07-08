夜店殺警案凶手外役監服刑 郭台銘：716我將站出來表達憤怒

鴻海創辦人郭台銘今在臉書發文表示，外役監逃犯殺警案未滿一年，矯正署還把9年前夜店殺警案兇手放到外役監「這就是民進黨給人民的司法正義嗎？」他要問法務部長蔡清祥到底做了什麼？蔡英文總統執政7年什麼都沒變，弄破社會安全網的元兇還是政府自己。

郭台銘指出，這是執政黨的傲慢也是民進黨政府的傲慢「警察白死了，政府都在打假球，我們還不憤怒嗎？」當官員踐踏基層，民意就必須反撲，7月16日「我將站出來表達我的憤怒」。

郭台銘文中表示，2022年8月台南凃明誠與曹瑞傑兩名員警、執勤中遭明德外役監逃脫犯人林信吾殺害，這件事一直留在他心中，尤其凃明誠二姐在新聞媒體吶喊的畫面，他每想到一次就揪心一次。

郭台銘也說，昨天他看到新聞，9年前轟動全台的夜店殺警案，兇手竟逍遙地在外役監服刑，矯正署的回覆是「一切依法辦理」

對此他完全無法接受，基層警員說「我真的覺得我那學長白死了，政府根本都在打假球」，讓他看了好沉痛，而若非基層員警勇於發聲，大家永遠不知道真相有多離譜。

郭台銘強調，官員一連串的失職，害這些警察家庭永遠回無法團聚，蔡英文總統2016年就職演說曾說「必須要讓受害者以及家屬覺得，不幸事件發生的時候，政府是站在他們這一邊……司法失去作為正義最後一道防線的功能，是人民普遍的感受。」

但如今回顧實在諷刺，7年過去什麼都沒變，這是執政黨的傲慢，這是民進黨政府的傲慢，弄破社會安全網的元兇，竟然還是政府自己，他也要問，「人民該不該憤怒？要不要大聲怒吼？」