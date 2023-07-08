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影／參訪高雄鹽一市場 蔡總統：我相信我們會繼續執政

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
總統蔡英文（左二）今天下午在高雄市長陳其邁（左一）陪同下，參訪高雄市鹽埕區鹽一市場。記者王勇超／攝影
總統蔡英文（左二）今天下午在高雄市長陳其邁（左一）陪同下，參訪高雄市鹽埕區鹽一市場。記者王勇超／攝影

蔡英文總統今天下午在高雄市長陳其邁陪同下，來到被暱稱為「鹽一」的鹽埕區第一公有市場參訪。蔡英文表示，鹽一是中央出錢的，她覺得錢花得蠻值得的，未來還是會跟高雄市政府來緊密合作，「那...欸我明年就任滿」蔡英文轉身向陳其邁說：「所以要做什麼，要快一點！」陳其邁豎起雙手大拇指，隨後蔡英文說：「但我相信我們會繼續執政，會持續地做！」

蔡英文表示，要來鹽一之前，她問幕僚為什麼要去看市場呢？來了才發現真的不一樣，最大的不一樣，是看到很多年輕人，穿著打扮很時尚，連阿姨也去做了頭髮，「這個市場真的不一樣！」可說是青銀共市典範。

蔡英文說，她乘坐輕軌，從美術館搭到內惟藝術中心參觀，看到一個很漂亮的隧道叫做龍貓隧道，「我在台北生、在台北長，沒在台北看過這麼漂亮的隧道！」所以陳其邁真的很用心建設高雄，宣傳高雄。

據了解，鹽埕第一公有市場現以文青風的美食攤、小餐廳，吸引年輕人朝聖；陳其邁帶蔡英文到空腹虫大酒家，這是高雄首見的市場餐酒館，李鹹氣泡飲、冬瓜特調酒都很受歡迎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市長陳其邁（左一）今天下午陪蔡英文總統（左二）參訪高雄鹽一市場。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（左一）今天下午陪蔡英文總統（左二）參訪高雄鹽一市場。記者王勇超／攝影

陳其邁 蔡英文 輕軌

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